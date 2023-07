Con la emoción a flor de piel, Anahí inició los preparativos para su próxima gira mundial con sus compañeros de RBD cuando un terrible accidente estuvo a punto de echar todo abajo. "Estaban haciéndome el molde para los [monitores] in ears nuevos para el tour. Al sacar la mezcla ya seca de mi oído, esta se rompió y quedó un pedazo adentro", cuenta la cantante de 40 años, que pegó un grito desgarrador. "Ni en mis dos partos lloré. No, en verdad el oído es muy sensible y sí dolió".

Su calvario recién comenzaba: debido a ese incidente, la cantante ha perdido parte de su audición. "Lo sacaron con pinzas lastimando muchísimo todo el conducto y perforaron el tímpano", narra la artista de ese molde con que intentaban hacerle un nuevo auricular a la medida. "Por el momento no escucho nada del lado derecho".

Hoy, Anahí está enfocada en salir adelante de la mejor manera posible, tanto en la gira de RBD que inicia en agosto como en su vida en general. "Creo que esto vino a decirme algo. Tal vez suena muy loco, pero siempre que pasan cosas en la vida creo en el poder de ver el aprendizaje en todo", confiesa la actriz que inició su carrera en la televisión cuando tenía 3 años en el programa Chiquilladas. "Tal vez tenía que dejar de escuchar para escucharme".

A ella y a sus fans también, porque la gira junto a Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez en Estados Unidos y Latinoamérica sigue en pie. "Voy a ensayar mucho para aprender a cantar escuchando solo con un oído. El tour no espera", acota la artista que para esta portada digital decidió recrear en exclusiva para People en Español el icónico look del tema del grupo, "Sálvame", en Colorado. "Estas fotos son muy especiales para mí. "Sálvame" es el himno de mi corazón y representarlo así, siendo la mujer que soy hoy, me hace sentir muy especial".

Sin duda, una mujer que ha sorteado momentos difíciles y ha salido avante. "Pasar por una enfermedad que casi me mata y recibir un sinfín de burlas al respecto [fue difícil]", recuerda la intérprete de "Amnesia" del episodio que vivió cuando habló abiertamente sobre anorexia hace más de una década. "Pero todo eso me hace la mujer que soy hoy: valiente, sin miedo, con demasiado amor".

Así vive junto a su compañero de vida, el político mexicano Manuel Velasco, de 43 años, y los dos hijos que procrearon juntos: Manuel, de 6 años; y Emiliano, de 3. "Manuel solo le ha dado luz a mi vida", dice de su esposo. Y agrega de sus nenes: "Son mis grandes maestros en esta vida. Todos los días aprendo tanto de ellos. Me han hecho entenderlo todo. Me hacen sentir que todo valió la pena porque hoy los tengo a ellos".

Con ellos, Anahí viajará durante la gira. "¡Sin ellos nada! Para mí es muy importante que mis hijos sepan quien es su mamá y estén orgullosos de mí", dice. "Y con mi esposo Manuel siempre hemos sido equipo; así como yo lo he apoyado a él, ahora él me apoya —y me acompañará en todo lo que pueda".

En sí, sus hijos desde ahora prometen ser la nueva generación Rebelde, asegura esta. "Manu dice que él es el nuevo RBD. Le encanta decirle a todo mundo que su mamá es una gran artista", dice entre risas la orgullosa mamá. "Emiliano solo baila Rebelde todo el día; todavía no entiende muy bien qué pasa pero él la pasa muy bien".

Igual de bien Anahí espera pasarla junto a sus compañeros tras quince años de no trabajar con ellos. "Estamos en una etapa tan bonita, tan plena. Hoy [Maite, Dulce y yo] somos mamás; somos mujeres que hemos pasado por tanto para estar hoy aquí desde este lugar donde lo que nos mueve es totalmente el corazón", dice. "Lo daremos todo. Pueden estar seguros que nuestros corazones enteros estarán ahí para ellos [nuestros fans]. ¡Vamos con todo y sin miedo!".

¿Cómo definirías este momento profesional que estás viviendo? Regresas a los escenarios con una gira junto a los RBD, ¿cómo te sientes al respecto?

Es un momento único. Lleno de magia de amor absoluto. Abrazando cada instante y totalmente agradecida.

¿Qué fue lo que te incentivó a volver a trabajar con ellos y recorrer diversas ciudades?

Las cosas se dieron de la forma más natural y hermosa. RBD tenía que hacer este tour. Nosotros solo somos el enlace entre la música y toda una generación que merecía este abrazo al corazón.

¿Tu familia te acompañará durante esta nueva aventura?

Claro que sí. ¡Sin ellos nada ! Para mí es muy importante que mis hijos sepan quién es su mamá y estén orgullosos de mí. Y con mi esposo Manuel siempre hemos sido equipo, así como yo lo he apoyado, él ahora me apoya y me acompañará en todo lo que pueda.

Hace poco tuvimos la oportunidad de charlar con Dulce y ella nos comentó que esta gira viene a caer en una excelente etapa porque cada uno de ustedes ha madurado y ahora ve la vida de otra manera, ¿cómo ves tú a tus compañeros?

Dul tiene toda la razón en lo que dijo. Estamos en una etapa tan bonita, tan plena. Hoy somos mamás, somos mujeres que hemos pasado por tanto para estar hoy aquí desde este lugar donde lo que nos mueve es totalmente el corazón.

En cuanto a Maite, ¿le diste algún consejo ahora que está estrenándose como mamá?

Maite es una mujer tan fuerte y completa que no necesita ningún consejo. Ella siempre sabe el camino. Pero sí le he contado todo y le he compartido mis experiencias con mis bebés.

¿Qué le dirías a los fanáticos de RBD que deben de esperar de esta serie de conciertos?

¡Que lo daremos todo ! Que pueden estar seguros que nuestros corazones enteros estarán ahí para ellos. Para darnos ese gran momento que todos esperamos 15 años.

Hablando de familia, recientemente, tu esposo compartió públicamente el orgullo que siente de que seas una mujer exitosa y también dejó claro que siempre te apoyará para que logres tus metas, ¿cómo te sientes de compartir tu vida al lado de Manuel?

Manuel es la persona más leal que conozco. Es mi esposo, mi mejor amigo mi familia y equipo. Es un ser lleno de amor que siempre está pensando en los demás.

¿En qué aspectos tu marido te ha hecho mejor persona? ¿Qué le has aprendido?

Ojalá pudiera compartirlo en unas cuantas líneas. Manuel solo le ha dado luz a mi vida.

Tu hijo mayor, también ya sabe muy bien que su mamá es una mujer famosa, ¿qué te dice al respecto? Cuando ambos (tus nenes) te ven en la televisión o te escuchan cantar, ¿qué te dicen?

Manu dice que él es el nuevo RBD (risas), le encanta decirle a todo mundo que su mamá es una gran artista. Y cuando me piden fotos o me saludan él dice: 'Mami todos te quieren mucho, ¿a mí también?'. Y yo le digo que a él lo quieren más. Emiliano solo baila rebelde todo el día (risas), todavía no entiende muy bien qué pasa pero él la pasa muy bien.

¿Ves en ellos alguna posibilidad de que sigan tus pasos? ¿Los apoyarían?

De niños no lo apoyaría jamás. Ellos son chiquitos y solo quiero que tengan una vida muy feliz.

¿Qué te han enseñado tus hijos?

Son mis grandes maestros en esta vida. Todos los días aprendo tanto de ellos. Me han hecho entenderlo todo. Me hacen sentir que todo valió la pena porque hoy los tengo a ellos.

Si alguien ha logrado mantener una relación estable, sólida y también muy privada, esos han sido ustedes, pero háblanos un poco de cómo es la vida de Anahí cuando está en familia, cómo es un día normal junto a tus hijos? ¿Qué actividades les gusta realizar en familia?

Mi esposo y yo somos muy disciplinados. Hacemos mucho ejercicio, nos cuidamos y tenemos hábitos sanos. Creo que es el mejor ejemplo que podemos darles a nuestros hijos. Ellos hacen lo que ven no lo que les digas que hagan. Lo que mas nos hace felices es estar con ellos. Claro, a veces nos damos una escapada de novios que también es importante y sano.

Esta portada digital en definitiva es icónica, porque recreaste el look de "Sálvame", ¿qué ha aprendido Anahí desde entonces?

Estás fotos son muy especiales para mí. "Sálvame" es el himno de mi corazón y representarlo así, siendo la mujer que soy hoy, me hace sentir muy especial.

¿Quién te ayudó a recrear el look?, ¿quién fue tu equipo de trabajo?

Las fotos Uriel Santana , el mejor que existe y con quien siempre hago todo. Javier de la Rosa que es mi maquillista de toda la vida quien mejor me conoce y lo adoro. Aldo Rendón, somos amigos de años. Nos queremos de corazón y es increíble lo que hace.

Y la locación fue un lugar muy especial que se logró gracias a grandes amigos que son más bien mis hermanos de vida y aunque un día antes no sabíamos dónde iban a ser, ellos con su enorme corazón lograron conseguir el lugar más hermoso para poderlo lograr.

¿Qué sentiste al ver la sesión finalizada?

Muchísima emoción. Son unas fotos súper especiales.

¿Qué sigue para ti profesionalmente hablando?

Poner todo mi corazón y alma en este tour. Darlo todo y poder abrazar esa parte de mí que tanto tiempo guardé en un cajón. Es momento de dejarla salir y entregarlo todo.

¿Cambiarías algo de tu vida y qué sería?

Absolutamente nada. Todo me hace el ser que hoy soy.

¿A quién admiras?

A todo aquel que se atreve a luchar por sus sueños. A todo aquel que se atreve a cambiar los planes para ser mejor.

Si la Anahí de una década atrás se topara de frente con la Anahí de ahora, ¿qué consejo le daría?

No tengas miedo. Suéltalo. No le tengas miedo a nada.

¿Qué dirías que ha sido lo más complicado a lo que te has enfrentado en lo personal y profesional y cómo lograste superarlo?

-Uuuyy. ¿Tienes tiempo? (risas). Definitivo siendo una niña [y] ser tan duramente juzgada. Pasar por una enfermedad que casi me mata y recibir un sin fin de burlas al respecto. Pero todo eso me hace la mujer que soy hoy, valiente, sin miedo, con demasiado amor.

¿Qué fue lo que exactamente sucedió con tu oído?

Estaban haciéndome el molde para los in ears nuevos para el tour. Al sacar la mezcla ya seca de mi oído, esta se rompió y quedó un pedazo adentro. Lo sacaron con pinzas lastimando muchísimo todo el conducto y perforaron el tímpano.

¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente cuando pasó eso?

Lloré de dolor, grité mucho. Ni en mis dos partos lloré (risas). No, en verdad, el oído es muy sensible y si dolió.

¿Qué tratamiento estas siguiendo? ¿Puedes seguir tus actividades normales?

Estoy siguiendo el tratamiento que me mandó mi doctor y uso un tapón para ciertas actividades como bañarme, ejercicio, ensayos etc., para que no entre agua o sudor.

¿Recuperarás tu audición por completo?

El doctor dice que sí. Que solo es cuestión de paciencia y tiempo. El tímpano se va a regenerar solo pero no sabemos cuánto tardará. Por el momento no escucho nada del lado derecho.

¿Cómo te sientes?

Creo que esto vino a decirme algo. Tal vez suena muy loco pero siempre que pasan cosas en la vida creo en el poder de ver el aprendizaje en todo. Tal vez tenía que dejar de escuchar para escucharme.

Voy a ensayar mucho para aprender a cantar escuchando solo con un oído. El tour no espera, las fechas están muy cerca es algo que todos hemos esperado tanto tiempo y que nos tiene tan felices que sé que lo vamos a lograr.

RBD el reencuentro 2022

¿Esto no afectará tus ensayos de la gira de RBD?