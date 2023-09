Anahí habla de su relación con Andrés García: "Yo necesitaba cariño" La cantante y actriz mexicana Anahí habla de la cercana relación que tuvo con el galán de telenovelas Andrés García. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anahí vive un gran momento con su gira con RBD. La actriz y cantante mexicana se ha reencontrado en el escenario con sus excompañeros de la banda, cumpliendo el sueño de sus fanáticos. También vive una etapa feliz junto a su familia. "Mi regalo más grande en esta vida", escribió junto a una foto con su esposo Manuel Velasco y sus hijos. "¡Mi motor! ¡Mis 3 güeritos! Vivir este sueño con ustedes es lo más increíble del mundo. Hoy todo tiene sentido". La estrella mexicana de 40 años recordó su relación con Andrés García, quien murió a sus 81 años en abril del 2023. Cuando ambos actuaron en la telenovela Mujeres engañadas comenzó su amistad, que era tan cercana que generó rumores de romance, algo que ella califica como "porquerías", negándolo rotundamente. Anahí Credit: Rodrigo Varela/Getty Images For Univision "Hago Mujeres engañadas, ahí era la hija de Andrés García, ahí conozco a Andrés. Donde quiera que esté, ese señor conmigo fue maravilloso, en los momentos más duros de mi enfermedad fue una mano amiga", dijo en entrevista con Joaquín López-Dóriga sobre García, quien la apoyó años atrás cuando ella padeció anorexia y bulimia. "Yo no necesita dinero, yo no necesitaba nada (material), yo trabajaba mucho, yo necesitaba cariño, claro que lo tenía, lo repito mis papás me aman, pero necesitaba ese apretón de manos a veces", admitió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En 1999 ambos formaron parte del elenco de Mujeres engañadas: Anahí en el papel de Jessica Duarte, y Andrés García en el rol de su padre, Javier Duarte. La RBD negó haber vivido una historia de amor con García. Andrés García Credit: Paul Hawthorne/Getty Images "Él en su momento fue maravilloso conmigo, hacemos Mujeres engañadas y yo ya traía un problema muy fuerte de anorexia y bulimia", recordó Anahí. "Andrés fue una persona ¡wow!, de 10 conmigo y todas las porquerías que inventaron. Inventaban que si andaba con él, puras…", afirmó, añadiendo que lo veía como un padre. Anahí visitó a García y lo cuidó cuando enfermó de cirrosis hepática. "Andrés fue una mano amiga y por eso a últimas fechas la vida me permitió hacer cosas por él y regresarle 'el hoy por mí y mañana por ti', me siento muy orgullosa y feliz de haber podido hacerlo", aseguró.

