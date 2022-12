Desaparecen las fotos de Anahí en Instagram La pared del Instagram de la ex RBD aparece totalmente vacía, ¿cuál será la razón? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anahi Instagram Anahi Instagram | Credit: Anahi Instagram Si alguien era muy activa en su Instagram, esa sin duda era Anahí, cuando no compartía sus entrenamientos, la cantante nunca dudó en publicar momentos familiares junto a su esposo, el polítcio mexicano Manuel Velasco y sus dos retoños Manuel y Emiliano. Sin embargo, para sorpresa de muchos, esta semana desaparecieron las fotos y videos del perfil de la ex RBD. Lo que sí continúan activas son sus historias, en donde por cierto, la también actriz compartió unas exuberantes vacaciones, en donde dejó ver cómo luce su cabello al natural. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las últimas postales que la intérprete de "Sálvame" compartió fueron imágenes de la boda de su amiga Maite Perroni, en donde compartió con diversas celebridades como Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Y posteriormente se dejó ver con sus compañeros de RBD en una cena que ella misma organizó. Anahí Credit: Instagram Anahí Por fortuna, quien sí sigue muy activo en Instagram, es el esposo de la artista, quien continúa compartiendo videos y fotos en familia. Hasta el día de hoy no se tiene noticia de las razones que obligaron a la ojiverde a borrar el contenido de su pared, ¿tendrá una sorpresa profesional?, ¿se habrá dado un descanso?. Sea lo que sea, esperamos verte muy pronto por Instagram querida Anahí.

