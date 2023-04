Anahí felicita a su "novio eterno" y más fotos imperdibles de los famosos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería anahi mensaje cumpleanos esposo Credit: Anahi IG Anahí felicita al padre de sus hijos. Además: Ninel Conde impacta con sus abs, y más Empezar galería Anahí felicita a su "novio eterno" anahi mensaje cumpleanos esposo Credit: Anahi IG Con esta linda postal familiar, la cantante Anahí felicitó a su esposo en el día de su cumpleaños. "Amor de mi vida, ¡ya es tu cumpleaños! Y lo único que le pido a la vida es que nos de salud y tiempo para poder estar con nuestros bebés y seguir siendo el mejor equipo juntos. Eres el mejor papá del mundo, el mejor hijo, hermano, amigo incondicional. Simplemente eres un ser único lleno de amor absoluto para todos los que te rodean. Siempre pensando en todos y siendo el ser más leal que he conocido en mi vida. Eres el mejor. Mi esposo, mi novio eterno. ¡Feliz cumpleaños!". 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Iván Sánchez al estilo 'pura vida' El actor Iván Sánchez se encuentra en Costa Rica disfrutando de unas merecidas vacaciones al estilo 'pura vida'. 2 de 6 Ver Todo Daniela Álvarez en Aspen La artista colombiana Daniela Álvarez empacó maletas y se trasladó a Aspen para disfrutar de unos días helados en la mejor compañía. "Algún día esquié con mi dos piernas, aquí estoy nuevamente para intentarlo sentada en un mono esquí. La bendición más grande es que estoy viva para caerme las veces que sean necesarias hasta lograrlo". 3 de 6 Ver Todo Anuncio Los abs de Ninel Conde La actriz y cantante Ninel Conde impactó a sus fans al mostrar sus abs de acero. 4 de 6 Ver Todo Lucero sin gota de maquillaje La querida cantante Lucero radiante sin gota de maquillaje. "Con mis lentes favoritos, melos regaló mi amor". 5 de 6 Ver Todo Kylie Jenner en bikini kylie jenner bikini rosado Credit: Kylie Jenner IG La empresaria Kylie Jenner arrancó suspiros al publicar esta sexy fotografía en sus redes sociales donde la vemos posando en una piscina ataviada con un diminuto bikini rosado. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

