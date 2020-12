Close

Anahí de luto por la pérdida de un ser querido a solo días de regresar a los escenarios La cantante y actriz sufre una dolorosa pérdida a tan solo días de su gran regreso a los escenarios junto a sus compañeros de RBD. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Anahí lamentó con una foto en redes sociales el fallecimiento del bisabuelo de sus hijos, Fernando Coello Pedrero. “Abuelo Fernando, gracias a la vida que me permitió conocerte, compartir años inolvidables y tener tu cariño”, escribió la cantante junto a la imagen. “Tus bisnietos crecerán llevándote siempre en sus corazones. Te amamos”. Fue precisamente el esposo de la intérprete Manuel Velasco quien dio a conocer el deceso de su abuelo la mañana del miércoles. “Con profundo dolor y con mucha tristeza, les comparto que mi abuelo, Don Fernando Coello Pedrero, acaba de fallecer”, anunció el exgobernador mexicano en su cuenta de Twitter. “Sus hijos, sus nietos y bisnietos, le estaremos siempre agradecidos por tantos años de amor y cariño que nos dedicó durante toda su vida. ¡Fue el mejor abuelo!”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El político agradeció las muestras de cariño y la preocupación de los amigos más cercanos, que estuvieron al pendiente de la salud de Don Fernando. “Gracias infinitas a todos por sus mensajes y sus palabras. ¡Dios te reciba en sus brazos abuelito! Siempre vivirás en nuestra memoria y en nuestro corazón. Descansa en Paz”, expresó. La mala noticia para la familia de la cantante llega a tan solo días de su regreso a los escenarios junto a sus compañeros de RBD en la su gira Ser o parecer, en la que el exitoso grupo se reunirá doce años después. Anahí ha estado bastante disciplinada repasando las coreografías y balanceando su agenda como mamá de Manuel y Emiliano. Además, prepara su primer paleta de maquillaje MIA Pallette, que lanzará al mercado próximamente.

