Anahí en un confinamiento total tras el resultado positivo en COVID-19 de su esposo La cantante mexicana agradeció las muestras de cariño de sus seguidores durante esta delicada situación por la que atraviesa su esposo, el político Manuel Velasco Coello. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A tan solo dos días de que se diera a conocer que el político mexicano Manuel Velasco Coello había dado positivo en la COVID-19, la cantante Anahí agradeció el apoyo de sus seguidores ante la delicada situación de salud de su esposo que ha obligado a su familia a guardar un estricto confinamiento. A través de sus redes sociales, la ex RBD aseguró que tanto ella como sus hijos, Manuelito y Emiliano, se encuentran siguiendo al pie de la letra las indicaciones de las autoridades de salud. “Muchas gracias por sus mensajes y cariño. Los 4 estamos bien, siguiendo las indicaciones médicas. Sé que estamos en sus oraciones y se los agradezco de todo corazón”, escribió la intérprete en su cuenta de Twitter, la tarde del miércoles. Image zoom Credit: Mezcalent.com De acuerdo a la prensa mexicana, el esposo de la cantante se sumó el lunes a la lista de celebridades que se han contagiado con coronavirus. El político ha presentado varios síntomas relacionados con el virus, incluyendo una leve dificultad para respirar. Por el momento, se reporta en condición estable siguiendo las indicaciones médicas. Una fuente cercana a Velasco informó que a pesar de su condición sigue atendiendo sus labores a distancia, reportó el diario Milenio. Velasco acompañó a su esposa durante su regreso a los escenarios para celebrar los 10 años de la afamada agrupación RBD, que se llevó a cabo el último fin de semana del 2020. “En primera fila. Siempre juntos. Gracias amor por estar aquí y por creer en mí siempre, hasta cuando yo dejo de hacerlo. ¡Te amo!”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

