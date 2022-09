Más cómplices que nunca, Anahí y su esposo alborotan las redes con video en el que bailan de lo más acaramelados La pareja hizo una pausa en su rutina de ejercicios para grabar un pícaro video que no ha dejado indiferente a nadie y en el que se muestran como nunca antes lo habían hecho. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anahí Anahí y su esposo Manuel Velasco en 2016 | Credit: Mezcalent Alejada de la televisión y los escenarios desde hace varios años, Anahí ha logrado formar una hermosa familia junto al político Manuel Velasco, exgobernador del estado mexicano de Chiapas, que hoy llena por completo su corazón. "Mi regalo más grande", escribía la artista mexicana en mayo de este año junto a una bella instantánea familiar en la que posaba con los 3 amores de su vida: sus 2 hijos y su pareja. Además de un gran esposo y un excelente padre, Velasco se ha convertido en el inseparable compañero de la exintegrante de RBD a la hora de hacer ejercicio cada mañana ya que ambos comparten su afición por el fitness y la vida saludable. Así lo prueba el reciente video que compartió el político por medio de su cuenta de Instagram en el que ambos protagonizan un momento de lo más cómplice en medio de su rutina de ejercicios. Anahí Anahí y su esposo Manuel Velasco | Credit: Instagram Manuel Velasco La grabación, de apenas unos segundos de duración, ha alborotado por completo las redes sociales ya que es la primera vez que ambos se dejan ver de esa forma tan cercana e informal. Anahí y Velasco, quien aparece sin camiseta presumiendo de abdomen marcado, no solo bailan de lo más pegaditos al ritmo de la música sino que llegan incluso a darse un beso en la boca. Un momento de lo más romántico que ha desatado un sinfín de reacciones en las redes. "Eso sí es amor verdadero", "Hermosa pareja, más videos así juntos" o "Amo esta complicidad que tienen", son solo algunos de los comentarios que han inundado la publicación en las últimas horas. Manuel Velasco Anahí y su esposo Manuel Velasco | Credit: Instagram Manuel Velasco SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque fue Velasco el que publicó el video, Anahí no tardó en compartirlo en sus historias de Instagram. Manuel Velasco Credit: Instagram Anahí "Amor abusaste un poco", escribió entre risas. "Me veo cara de 6 am pero el ánimo al 100".

