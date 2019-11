Anahí envía mensaje a Dulce María por su boda La exRBD no asistió a la boda de Dulce, pero quiso enviarle un emotivo mensaje a la recién casada a través de las redes sociales. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Dulce María se unió en matrimonio el pasado sábado en el estado mexicano de Morelos a su novio, el director y y productor de cine y televisión Paco Álvarez, en una romántica boda de ensueño que estuvo marcara por la ausencia de sus excompañeros de RBD. Tal y como había anunciado días atrás la actriz y cantante de 33 años en un encuentro con medios de comunicación, todo indica que ninguno de los exintegrantes de la exitosa agrupación musical acompañaron a Dulce en el que fue, sin duda, uno de los días más felices de su vida. “Creo que no van a poder ir porque todos tienen trabajo”, declaraba apenada a finales de octubre la estrella mexicana a la prensa durante la alfombra roja de un evento. Aunque no asistió al enlace matrimonial de la inolvidable ‘Roberta Pardo’, Anahí sí acudió a las redes sociales para enviarle un emotivo mensaje de felicitación a la recién casada, a diferencia de otros exintegrantes de RBD que, al menos públicamente, no compartieron nada sobre la boda. Image zoom Dulce María y Anahí. Mezcalent (x2) “Muchas felicidades Dulce María. Que sea una vida llena de alegrías y que Dios bendiga a la familia que hoy comienzan”, escribió a través de Instagram Stories la artista de 36 años sin revelar el motivo detrás de su sonada ausencia en la boda de Dulce. Image zoom Instagram Anahí SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejada del medio artístico desde hace varios años, la exRBD se alista actualmente para convertirse en mamá por segunda ocasión nuevamente de un varoncito. “Mi corazón explota de amor. Viene un bebito a llenar más de amor mi vida y la de mi familia. El mejor amigo y compañero de vida para Manu y un ser chiquitito al cual le daré siempre todo mi amor”, compartía de lo más emocionada Anahí días atrás en sus redes. Advertisement EDIT POST

