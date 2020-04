¡Anahí, Dulce María y Maite Perroni sorprenden con sus rostros sin maquillaje durante el encierro! Las ex componentes del grupo musical RBD presumen su belleza al natural sin una gota de maquillaje durante la cuarenta. ¡Parecen adolescentes! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Han pasado doce años desde la separación del grupo Rebelde pero los recuerdos y el cariño por sus integrantes siguen tan vivos como siempre. Por eso todo lo que hacen es noticia e interesa a ese público que creció con ellos y les vio crecer. En este caso han sido las tres chicas de la banda quienes han sorprendido con sus últimas manifestaciones en redes. Desde casa y respetando la cuarentena, como debe ser, Anahí, Maite Perroni y Dulce María han mostrado sus rostros al natural y unos solidarios mensajes para el mundo. El resultado es una fiesta de belleza y amor a raudales. Sus caras lavadas y sin apenas retoques nos han recordado a esas niñas que tanto nos hacían disfrutar tanto en la serie como en los escenarios. ¡Los años no pasan por ellas! La bella Dulce María mandaba este mensaje de fuerza y fe a sus guerreros en tiempos de miedo y dolor. Unas palabras de aliento muy necesarias en estos momentos que calaron muy hondo en sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algo parecido fue lo que hizo su amiga y compañera Maite Perroni. A través de un video en Instagram, también quiso compartir un mensaje solidario en medio de tanta incertidumbre. Su carita lavada nos trasladaba a su inolvidable telenovela Cuidado con el ángel. Y si no, miren. En el caso de Anahí también ha sido la sencillez su mejor aliada para su belleza estos días. A pesar de todo, estar en casa con sus dos hijos es un regalo que se está disfrutando sin necesidad de purpurina ni lentejuelas. La cantante, actriz y empresaria expresó unas emotivas palabras junto a su príncipe Manuel dando gracias a Dios por todo lo que tienen, que es mucho. Tres grandes mujeres, profesionales y en el caso de una de ellas también mamá, que siguen dando lo mejor de sí en todas sus facetas. Dos décadas después de su nacimiento como artistas han demostrado ser un ejemplo de lucha y superación, además de tres bellezones. Gracias por su sencillez y la calidez de sus mensajes. Advertisement

