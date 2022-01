"Mi gran maestro en esta vida": Anahí se derrite con su hijo Manuel por su cumpleaños Anahí dedicó un emotivo mensaje de felicitación a su hijo mayor, fruto de su matrimonio con Manuel Velasco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anahí Anahí | Credit: Anahí/Instagram Indudablemente, los hijos de Anahí son su vida entera. Así lo demostró la actriz mexicana al dedicarle un emotivo mensaje de felicitación a su hijo mayor, Manuel, fruto de su matrimonio con Manuel Velasco. "Hoy hace 5 años me convertí en mamá !! Hoy cumple 5 añitos mi bebé grande , mi gran maestro en esta vida", escribió en Instagram la mexicana. "Que Dios te bendiga mi niño hermoso. Te amo con todoooooo mi corazón. ❤️🎉🙌🏻🙏🍀 FELIZ CUMPLEAÑOS MANU ! 🥳", añadió. La ex RBD es madre también del pequeño Emiliano, de tan solo 1 año, y muchos quedaron consternados el pasado mes de septiembre cuando pensaron que la actriz estaba en espera de su tercer hijo. Anahí apareció en Instagram promocionando un monitor de fertilidad y confundió a los seguidores. "Daysy llegó a México. El nuevo monitor de fertilidad que sé a todas les va a encantar. Este aparatito ayuda a conocer los días fértiles y no fértiles del ciclo para poder identificar qué días se podría o no quedar embarazada. Me encanta porque es totalmente natural y superfácil de usar", dijo. Algunos comentaron el mensaje porque pensaron que estaba en espera de otro bebé: "¡Pensé que venía el tercero!"; "¡qué susto Anahí! Pensé que estabas embarazada de nuevo", le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, enseguida la actriz salió a aclarar que no pensaba tener otro hijo por ahora. "¡No no! Mi familia ya está completa", aseguró.

