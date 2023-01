Anahí ayuda a Andrés García a conseguir sangre para mejorar su salud. ¡Todos los detalles del encuentro! Anahí movió cielo, may y tierra para ayudar a su amigo, el también actor, Andrés García, quien se encuentra delicado de salud Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si alguien no se ha olvidado de Andrés García, esa ha sido Anahí. La actriz continúa manteniendo una excelente relación con el reconocido exactor de telenovelas. Fue la esposa del ojiverde, Margarita Portillo, quien contó en el programa Ventaneando que la ex RBD visitó a García, -quien padece cirrosis- , y lo ayudó a conseguir la sangre que necesitaba para una transfusión. "Necesitaba urgentemente ya otra vez sangre, y no habíamos podido conseguir, y fue con la ayuda de Anahí, que presionó y puso mucho empeño para obtenerla", dijo. Según explicó, "desde hace muchos años" García padece una enfermedad por la que "su médula ósea destruye los glóbulos rojos" de su sangre, lo que hace que necesite tranfusiones de manera frecuente. Andres Garcia y Anahi Credit: JC Olivera/Getty Images; Mezcalent "Antes su cuerpo se compensaba de alguna manera, y ahorita ha sido casi como cada dos meses que le hemos tenido que estar poniendo sangre", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo mejor del encuentro, según Portillo, fue ver cómo el semblante le cambió a García cuando recibió en su casa de Acapulco a Anahí y a su pareja, el político Manuel Velasco Coello. "Fue muy emotiva la reunión porque hace mucho tiempo que no veía ese brillo en los ojos de Andrés cuando la vio, y también se le pusieron sus ojitos con lagrimitas", contó su esposa. "Quería platicar de política con el licenciado Velasco. Muy bonita reunión, la verdad". Portillo aprovechó para aclarar que su marido ha progresado poco a poco. "Andrés se encuentra mejor, está desmejorado, ha perdido peso y todo, pero está mucho mejor de como llegó a estar", explicó. "Está muy bien atendido, Anahí me sigue ayudando".

