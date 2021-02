Close

Anahí comparte consternada cómo y dónde ella y su familia se contagiaron de coronavirus Fue uno de los días más felices de su vida, pero también el que le pudo costar un disgusto a ella y los suyos. La cantante sorprende con su testimonio. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se suponía que iba a ser una de las jornadas más felices de su vida, la de sus colegas y, sobre todo, la de los millones de seguidores de RBD en todo el mundo. Y lo fue. Sin embargo, participar en el exitoso tributo a la mítica banda el pasado diciembre pasó factura a Anahí. La artista compartió en sus redes que este fue el lugar y el momento en que desafortunadamente ella y su marido, Manuel Velasco, se contagiaron del coronavirus. A través de un escrito muy sincero y junto a una foto con su pareja disfrutando de ese maravilloso día, reconoció que así fueron los hechos. Hoy puede decir que ella y su familia están sanos, pero fue un gran susto. Image zoom Anahí | Credit: IG/Anahí "Esta foto me llena de emociones encontradas", escribió sensible sobre esta imagen que publicó en sus historias de Instagram. "¡Tan contentos! Poder vivir ese momento tan especial juntos recordando algo tan importante de mi vida. Y por otro lado, todo lo que vivimos por hacer ese concierto. Uffff", escribió todavía apenada. Image zoom Christian Chávez, Anahí, Christopher Uckermann y Maite Perroni en el concierto de RBD | Credit: Instagram Christian Chávaez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los 4 miembros de la familia contrajeron la COVID-19, ella, su esposo y sus hijos Manuel y Emiliano. La pesadilla ya es historia y agradece como nunca estar sana. "Hoy estamos sanos y en mi corazón siempre quedará lo más bonito, y nada más", concluyó su sentido mensaje. El benjamín de la casa cumple su primer añito y la feliz mamá lo ha celebrado por partida doble. ¡Felicidades!

