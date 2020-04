Anahí se vuelve viral y motivo de memes por ¡cocinar un platillo mexicano! Anahí nuevamente está en el ojo del huracán gracias a su interés por mostrar sus dotes culinarias y preparar un tradicional platillo mexicano. ¿Qué sucedió? By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En esta época de cuarentena los famosos están mostrando sus dotes culinarios con el fin de darle un poco de entretenimiento a los cibernautas. Anahí también ha mostrado sus hazañas en la cocina y preparó unas enfrijoladas mexicanas. “Hoy vamos a hacer algo súper rico y lo más fácil del mundo. Vamos a hacer unas enfrijoladas”, mencionó Anahí en un video que subió en su cuenta de YouTube. RELACIONADO: Anahí revela el importante papel que jugó su esposo en el reencuentro de RBD Image zoom Sin embargo, la forma de dar la receta y preparar este tradicional platillo azteca pareció no ser del agrado del público; debido a que consideraron lo hizo de forma inadecuada. Una usuaria decidió postear el audiovisual en Twitter y, además de volverse viral, se convirtió en motivo de polémica y hasta ¡memes! “Las tortillas de nopal son el último de sus problemas”, escribió una usuaria. “Y además, dobla frías las disque tortillas”. “Que bueno que me dicen que eran enfrijoladas. Pensé que se iba a poner hacer piñas con ese cartón y el engrudo”, comentó un fanático. “No por ser gacha pero mi marido jamás se comería algo así y mis hijos tampoco”, dijo otro seguidora. También hubo quienes salieron en defensa de la ex integrante de RBD. “Por lo menos ella intenta hacer algo con su tiempo antes que vivir criticando a otros y metiéndole en lo que no les importa. Si por lo menos ella puede hacer arroz, las que la critican solo lo saben quemar. ¡La envidia es una cosa seria!”, mencionó un cibernauta. “Ustedes los mexicanos siempre criticando a sus compatriotas; siempre burlándose de ellos. Son muy cizañeros y mala gente”, advirtió alguien más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anahí, además de tomarlo con humor, respondió a sus detractores aclarando que se trata de un video viejo; efectivamente, el video original tiene fecha del 18 de noviembre de 2019. “Alguien se tomó el tiempo de ir a mi página http://ANbyanahi.com suscribirse, entrar a los videos, revisar todos los que tengo ahí y que tienen ¡casi un año! Hasta encontrar algo para hacer chiste. ¡¡La verdad gracias!!”, aclaró en la misma red social. Advertisement

