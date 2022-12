El bello gesto de Anahí para Andrés García en medio de su crisis de salud: "Te adoro con todo mi corazón" Cuando el dominicano agradeció públicamente a la exintegrante del grupo RBD por enviarle a una doctora para atenderlo en casa la actriz y cantante no dudó en reiterar su cariño, respeto y admiración por el artista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las cosas no han sido fáciles en los últimos tiempos para el exgalán de telenovelas Andrés García. Aunado a los problemas con su hijo Leonardo García, el nacido en República Dominicana ha tenido que luchar con un declive general de salud y el diagnóstico de cirrosis a los 82 años. Las noticias no han pasado desapercibidas por sus admiradores y colegas en el medio artístico, pero uno de ellos ha ido más allá para demostrarle con hechos y palabras su admiración, cariño y respeto en estos momentos difíciles. Se trata de la actriz y cantante Anahí, quien junto con su marido Manuel Velasco —exgobernador del estado mexicano de Chiapas— ha enviado a una especialista para que atienda al inolvidable actor de telenovelas como El privilegio de amar, Herencia maldita, El cuerpo del deseo y muchas más. "Quiero agradecer a mi querida amiga Anahí y a su esposo el Lic. Manuel Velasco Coello por todas sus atenciones y gentilezas, pero especialmente por haber enviado a la Dra. Irma Flores, una excelente neumóloga, a quien también agradezco todas sus atenciones", exclamó el artista en post de este fin de semana por medio del cual compartió dos imágenes postrado en cama y posando al lado de la médica. "También quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes por todos sus mensajes y palabras de cariño y apoyo que me han demostrado por todos los medios posibles. En verdad, no saben cuando me han servido en estos momentos". "Te adoro con todo mi corazón. Tú sabes q cuentas conmigo incondicionalmente", respondió dentro de la columna de comentarios la estrella de El diario de Daniela, Clase 406 y Rebelde. "En esta vida hay q tener buena memoria y nunca olvidar quien fue bueno contigo. Si la gente supiera REALMENTE todo el tiempo y el cariño que tú y margarita me dieron en mi adolescencia sabrían toda la gratitud qué hay en mi corazón. Ahora me toca a mi y todo lo q esté en mis manos lo haré siempre. Mi familia te ama por que conocen perfectamente la historia. ❤️ aquí estoy para ustedes como se los digo todos los días en privado". El post de Andrés García agradeciendo a Anahí y a su marido por sus atenciones y la respuesta de la actriz a un costado: Andres Garcia con doctora Credit: IG/Andrés García La amistad de ambos histriones se remonta al 1999 cuando ambos formaron parte del elenco de la telenovela Mujeres engañadas, protagonizada por Laura León, Andrés García, Arturo Peniche y Michelle Vieth. Desde entonces ambas estrellas han permanecido unidas por una entrañable amistad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde hace un tiempo, García ha expresado públicamente sus problemas de salud dando un parte de su condición de manera periódica por medio de su canal de YouTube. "Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, a mí me acaba de dar", expresó en uno de sus mensaje donde aprovechó para mandar un consejo a los más jóvenes. "Piénsenlo, porque a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática, créanme que no es agradable".

