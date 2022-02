Hija de Diego Verdaguer pidió apoyo a Toño Mauri para salvar la vida del cantante Ante el grave estado de salud de Diego Verdaguer, su hija Ana Victoria buscó a Toño Mauri, quien estuvo a punto de morir por complicaciones con COVID-19 para tratar de ayudar a su padre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 27 de enero de 2022, falleció Diego Verdaguer tras sufrir complicaciones con COVID-19. El cantante estuvo internado en un hospital desde el pasado mes de diciembre, donde si estado de salud se deterioraba de manera importante. Por ello, su hija Ana Victoria, buscó a Toño Mauri, quien estuvo muy grave a causa de este virus e incluso se sometió a un doble trasplante de pulmón para lograr salvar su vida, con el fin de pedirle algunos consejos al respecto. "Un amigo en común de Ana Victoria y mío, nos contactó; le dio mis datos a Ana Victoria. Recibí una llamada de ella, me platicó lo que estaba pasando y bueno, primero, me dio mucho y también me dio gustó platicar con ella mi experiencia, porque por lo que me decía, era prácticamente, lo que me había pasado a mí", relató Mauri al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Sobre la plática fueron surgiendo las cosas y le mandé un par de videos de mis testimonios en televisión para que los viera y, sobre todo, que se sintieran con esa fuerza y esa entereza que se necesita". De acuerdo con el actor, el primer contacto "fue hace un par de semanas" y solamente le explicó su experiencia y le dio ánimos para poder lidiar con este difícil momento porque "nunca llegamos a ese punto" de hablar de un trasplante. "Tuve la oportunidad de contactarla con mis doctores para que platicaran y todo iba bien. Después todo fue a través del chat, de mensajes", reveló. Toño Mauri y Diego Verdaguer Credit: Eyepix/NurPhoto via Getty Images; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hablé con ella y obviamente estaba muy triste; muy, muy triste y con lo que me platicó yo me di cuenta que, era muy parecido a mi caso y entonces lo que le dije y quise hacer es que tuvieran mucha fuerza y no perdieran la esperanza", comentó. "Son muchas cosas médicas y por eso preferí que los doctores se contactaran con ella". Diego Verdaguer, Ana Victoria, Míralos Credit: Mezcalent Toño Mauri asegura que le sorprendió el fallecimiento de Diego Verdaguer porque pensaba que estaba recuperándose. "Todo iba bien y todo se estaba haciendo bien, unos días que ya no nos escribimos, nosotros dábamos por hecho que todo estaba bien, pero luego tristemente vino la noticia y fue un shock para todos", concluyó.

