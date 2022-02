Ana Victoria dedica desgarradora carta a su fallecido padre Diego Verdaguer Ya pasaron varios días desde la muerte de Diego Verdaguer, pero el dolor de su ausencia parece ser cada días mayor entre los miembros de su familia, tal como lo demostró su hija Ana Victoria. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 27 de enero de 2022, falleció Diego Verdaguer a causa de complicaciones por COVID-19. Desde su deceso, la familia no ha dejado de lamentar su ausencia. Por ello, Ana Victoria, hija menor del intérprete de "La ladrona", le dedicó una emotiva carta a su padre, donde deja claro el dolor que tiene ante su partida. "Jamás me imagine vivir sin tu ternura cerca", expresó en su cuenta de Instagram. "Cuando te tenía tan a la mano como te disfruté. Pero me destroza pensar que estos momentos ya no se repetirán en este plano que compartíamos terrenalmente tan armoniosamente siempre. Creo que eso siempre fue lo más poderoso de nuestra hermosa relación profunda y sin igual [papá/hija]; la armonía y paz que nos provocábamos el uno al otro", agregó. "Y bueno que decir de esos abrazos. Al menos tengo mi conciencia tranquila porque nunca desperdicie ni un momento contigo. Siempre te valore y supe lo especial que eras… y en la continuación de tu energía seguirás siendo. Todo lo bello de ti vive en mi poderosamente. Descansa en paz Diego Verdaguer". Acompañó este mensaje con un video donde el compositor recibe un fuerte abrazo de su hija, mientras ambos están sentados en un sofá. Ana Victoria y Diego Verdaguer Ana Victoria y su padre Diego Verdaguer | Credit: IG/Ana Victoria SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amanda Miguel, quien estuvo casada con el autor del tema "Usted qué haría", reaccionó a las palabras de su hija. "¡¡¡Cuánto lo siento mi amor!!! Él será irreemplazable; único en nuestras vidas. Una ternura", mencionó en el post la cantante. Maribel Guardia también quiso brindarle su apoyo a Ana Victoria. "Èl te amaba tanto y estaba tan orgulloso de ti. Sin duda estará siempre cerca de tu corazón", escribió. Mientras tanto, la familia se prepara para realizar una misa en memoria de Diego Verdaguer, que se llevará a cabo el próximo 13 de febrero en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México.

