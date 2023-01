La periodista Ana Vargas anuncia feliz que "ya no tiene cáncer" La comunicadora hizo el emotivo anuncio con una foto junto a su hija. "Es el mejor regalo que me ha dado la vida para arrancar este 2023." Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2022 ha sido un año difícil de olvidar para Ana Vargas. El 2023, en cambio, arranca de la mejor manera posible. Después de ser diagnosticada con cáncer de mama y pasar por todo lo que ello implica, tratamiento de quimioterapia, operación y demás, la periodista ha compartido la feliz noticia de su recuperación. Por medio de un emotivo mensaje en sus redes sociales, la comunicadora ha celebrado con sus seguidores que la enfermedad ya no está más. "Esta es la sonrisa de una mamá que le confirmaron que ya NO tiene cáncer", escribió la locutora de la W Radio, junto a una imagen con su hijita. Como suele ocurrir en los capítulos más retadores de la vida, no ha sido un camino de rosas. Y no solo por lo que ha significado, primero, la noticia, y, segundo, el proceso que implica, sino porque esta situación no le ha permitido disfrutar del primer añito de su princesa como hubiese querido. Pero, amiga siempre de lo positivo y con una sonrisa inquebrantable que le ha acompañado en esta compleja etapa, hoy celebra estar sana y tener la oportunidad de recuperar todo lo que tuvo que ser aplazado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando una persona recibe quimioterapia antes de ser operada, ¡el mejor resultado es el que he tenido! Todo el tejido que me quitaron durante la operación fue analizado y en ninguno hubo rastros de cáncer! ¡Es el mejor regalo que me ha dado la vida para arrancar este 2023!", apuntó emocionada. Aunque Ana informó de que todavía tiene que hacerse "tratamientos incómodos" para asegurarse de que la enfermedad se fue para no volver jamás, agradeció infinitamente la buena noticia y la oportunidad de estar viva. ¡Muchísimas felicidades!

