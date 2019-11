¡Ana Serradilla se casa! La actriz presumió así de feliz su anillo de compromiso La actriz mexicana ha confirmado que pasará por la vicaría junto a su amado Raúl Martínez Ostos, el que fuera marido de su compañera Martha Cristiana. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Pues ya tenemos otra boda más para este 2020. Ana Serradilla acaba de confirmar que se casa con su novio Raúl Martínez Ostos. Feliz y sonriente compartía a los medios la buena noticia de su compromiso y, como era de esperar, presumió entusiasmada su anillo. "Sí, es verdad", contestó al ser cuestionada sobre ello. Su enamorado le entregó la sortija hace unos días pero tampoco ha querido dar más detalle de la pedida. Lo que sí quiso expresar fue su estado de absoluta dicha por su relación y por el futuro que les espera juntos. "Estoy feliz, feliz como nunca en mi vida", confesó con sonrisa de enamorada. De momento la protagonista de Doña Flor y sus dos maridos y La Viuda Negra no ha querido contar más del enlace pues tal y como ella misma asegura "todavía estamos afinando todas esas cosas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sí adelantó que será algo "completamente privado". La actriz de 41 años prefiere llevarlo todo de forma íntima ya que su pareja no pertenece a este mundillo. Lo suyo son las finanzas y por eso prefiere mantenerle al margen de los focos y las revistas. "Él no se dedica a esto y se entiende. Yo le respeto muchísimo", dijo a los medios que le preguntaban que por qué no posaba con él en esta alfombra roja. Su prometido estaba pero en la sombra. Su relación causó especial curiosidad ya que Raúl estuvo casado durante 16 años con otra actriz, Martha Cristiana, compañera de trabajo de Ana en alguna ocasión pero en ningún caso amiga, tal y como ella misma reveló. ¡Muchas felicidades! Advertisement

