Hija de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo debuta como actriz de teatro musical Ana Paula Capetillo forma parte del elenco estelar de la obra Amor sin barreras; donde también actuará su madre Bibi Gaytán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Del matrimonio de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo nacieron cinco hijos, Eduardo jr., Ana Paula, Alejandra, Manuel y Daniel. El primogénito ha mostrado un gran interés por la música, mientras la segunda tuvo su primera aparición como actriz en la serie El Rey, Vicente Fernández, donde interpretó a Verónica Landín, hermana del cantante. Ahora, la joven debuta en teatro musical con la obra Amor sin barreras con el personaje de María, que su madre, quien ahora encarnará a Anita, lo hizo para ingresar, justamente, a los montajes de este tipo. De hecho, Ana Paula, que en aquel momento tenía seis años, vio a la cantante actuar y fue lo que le despertó el gusto por el arte histriónico. "Siempre le decía a mi mamá que, cuando la veía decía 'quiero hacer eso'", confesó la joven hace unos días en el programa mexicano de televisión [Amor sin barreras] fue la obra por la que dije 'quiero ser actriz'; jamás pensé que iba a pasar y con el mismo personaje". Por su parte, la ex Timbiriche han mencionado que está feliz con su personaje porque "era uno de mis grandes sueños poder interpretar a Anita". También ha mencionado que está muy feliz de poder compartir escenario con su hija y por momentos "me tengo que contener la emoción porque son escenas difíciles". De hecho, mencionó cuál ha sido su mejor consejo. Ana Paula Capetillo, Bibi Gaytán Credit: Alejandra Capetillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo que le he transmitido siempre es que 'no trates de demostrar nada. Sé lo que tú eres, para lo que te has preparado'. Porque es una niña que tiene mucha preparación, la ha tenido desde niña", mencionó Gaytán. Ahora, Ana Paula Capetillo y Bibi Gaytán esperan el estreno de Amor sin barreras que se llevará a cabo en la Ciudad de México, el próximo 19 de agosto de 2023.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hija de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo debuta como actriz de teatro musical

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.