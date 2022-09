Hija de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo debuta como actriz Ana Paula, la hija de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo, heredó el talento de sus padres y da sus primeros pasos profesionales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El matrimonio conformado por Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo tiene cinco hijos, Eduardo Capetillo Jr., Ana Paula, Alejandra, Daniel y Manuel. Ahora, se da a conocer que la segunda ha debutado como actriz en la serie autorizada de Vicente Fernández, donde interpreta el papel de Teresa Fernández, una de las hermanas de El Charro de Huentitán. Fue la joven quien dio a conocer la noticia de su primer trabajo como actriz al mostrar un par de imágenes caracterizada con su personaje. "Emocionada por el estreno de El Rey. Vicente Fernández", escribió Ana Paula para acompañar las fotografías que posteó en su cuenta de Instagram. "Ya me urge que conozcan a Teresa Fernández que interprete con todo mi amor". Bibi Gaytán no dudó en pronunciarse ante este primer trabajo profesional de su hija. "Muchísimas felicidades mi niña hermosa, Ana Paula. ¡¡¡Ya en primer lugar!!!", escribió en una historia de dio a conocer en la misma red social, donde mostraba que dicho programa está ocupando el sitio de honor de las transmisiones en Netflix. Por su parte, Eduardo Capetillo no dudó en felicitar a su hija con un Ana Paula Capetillo, siiii baby. Y mostrar otra imagen que refleja el primer escaño de las series más vistas en la mencionada plataforma. Bibi Gaytan y Eduardo Capetillo Bibi Gaytan y Eduardo Capetillo | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas también reaccionaron al debut de Ana Paula. "Espectacular tu actuación! Felicidades. Muchos éxitos desde Cali. Queremos mucho a Vicente también a tus padres"; "Con ese peinado te pareces mucho a tu mamá cuando hizo la novela Baila conmigo"; "¡Hermoso trabajo y hermoso porvenir el que auguro para ti querida!"; "Felicidades hermosa quiero verte interpretando muchas telenovelas como tu mamá", y "Siempre me pregunté que le gusta a Ana Paula y créeme nunca pensé que fuera la actuación pero que bueno que te decidiste por ahí, así tendremos a otra Bibi. Mucho éxito Pau Capetillo", fueron algunos comentarios. Solo el tiempo dirá hacia dónde se dirige la carrera profesional de Ana Paula Capetillo Gaytán, quien ha seguido el camino de sus famosos padres.

