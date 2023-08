Hija de Bibi Gaytán responde a supuesto control de su padre Eduardo Capetillo a su mamá Ana Paula, la hija mayor de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo, hace frente a las críticas sobre el aparente control que su padre ejerce sobre su madre. Esto dijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 25 de junio de 1994, contrajeron matrimonio Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo. Su matrimonio, con cinco hijos, es considerado uno de los más estables del ambiente artístico mexicano; sin embargo, desde siempre se ha mencionado que el actor controla en exceso a su esposa y es quién decide en qué proyectos y con quiénes puede hablar; situación que, si bien ha sido desmentida en repetidas ocasiones por la exintegrante de Timbiriche, continúa siendo un tema recurrente. Ante ello, Ana Paula, la hija mayor de los famosos, habló al respecto. "Me enteré muy tarde de esto, pero creo que se dio en un evento, que hubo hace poquito, y fue más la organización del evento, no quiero echar culpas; ojalá no se vuelva a repetir. Mi mamá siempre le ha encantado estar cercana con la prensa y dar entrevistas", advirtió Ana Paula a los medios de comunicación. "Sí sé [de ese rumor]. Lo que siempre he dicho es que nunca supe de dónde salió. No sé si fue antes de mi época, antes de que naciera, pero siempre ha estado presente toda mi vida. Por lo menos, a mí nunca me ha tocado ver o escuchar algo, y vivo por ellos. Pero no sé". Como la joven está compartiendo escenario con Gaytán en el musical Amor sin barreras, mencionó cómo es trabajar con la también bailarina. "Me pongo menos nerviosa porque tengo ahí a mi mamá. Creo que cualquiera que pueda tener a su mamá, se siente arropado. Cualquier cosa mala que pueda llegar a pasar [piensas] 'ahí está mi mamá'", reveló. "Es muy exigente con ella misma y con todos. Y le pido que sea muy exigente conmigo. También le digo 'dime por favor, el más mínimo detalle que veas [que haga mal]'. También me gusta entregar el mejor trabajo posible". Ana Paula Capetillo y Biby Gaytán Ana Paula Capetillo y Biby Gaytán | Credit: Instagram Ana Paula Capetillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, Bibi Gaytán y Ana Paula estarán una temporada trabajando juntas en la mencionada obra de teatro, donde están recibiendo el apoyo total de Eduardo Capetillo.

