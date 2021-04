Ana Patricia ganará "muchísimo más" dinero fuera de la televisión La presentadora tiene varios negocios lejos del medio artístico que le permitirán seguir teniendo la independencia económica que le daba su trabajo en la pequeña pantalla. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ana Patricia sorprendió a muchos al anunciar este lunes su retiro temporal de la televisión para dedicarse en cuerpo y alma a sus hijos. "Como madre he decidido hacer una pausa en mi carrera profesional para dedicarme a ser madre 24/7 porque la niñez de mis hijos va a avanzar, van a crecer y yo quiero estar en esos momentos con ellos, esos momentos cuando los recojo de la escuela, cuando los quiero llevar al parque o cuando los quiero acostar a dormir mientras les cuento un cuento o les digo una oración", compartió la conductora. Pero la presentadora del exitoso programa Enamorándonos USA (UniMas) solo se retirará de la televisión. Ana Patricia continuará trabajando desde su casa en diferentes negocios que ha emprendido en los últimos años fuera del medio artístico y que le permitirán seguir teniendo la independencia económica que hasta ahora le otorgaba su trabajo en la pequeña pantalla. "En el momento en que yo comparo que saliendo de mi casa todos los días de lunes a viernes trabajando a veces sábados y domingos puedo generar lo mismo en un año trabajando desde mi casa, ¿hacia dónde se inclina la balanza? A estar con mi familia en mi casa", confesó la carismática conductora mexicana a través de su podcast 'Ana Patricia Sin Filtro'. Ana Patricia Ana Patricia | Credit: Mezcalent "Yo no lo expliqué en ese anuncio que hice públicamente a través de mi programa porque quería venir a hacerlo aquí con ustedes […], que esta decisión está basada en todo esto que les platico, en que yo duré mucho tiempo buscando las maneras en que me permitiera ganar lo que ganaba en televisión, incluso más, muchísimo más", aseveró la mamá de Giulietta y Gael. La presentadora reconoció que poder trabajar desde su casa "en sus horarios" y "bajo sus condiciones" "no tiene precio" ya que "yo sé que yo no vuelvo a faltar más a un evento importante de mis hijos, que si ellos se sienten mal o se sienten enfermos yo no los tengo que dejar al cuidado de nadie y puedo ser yo la que esté presente y es por eso que esta decisión la hice con la plena seguridad de que todo iba a estar bien, pero la hice consciente y preparada porque tampoco podemos poner en juego lo que es el patrimonio que tenemos, no podemos poner en juego el hogar, la seguridad, el estudio de las personas que amamos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de seguir con su tienda de ropa, Ana Patricia se unió hace algo más de un año a una empresa de red de mercadeo sobre productos para el cuidado del cabello y de la piel. "Monat llegó a mi vida hace más de un año y en ese año yo me di cuenta realmente de lo que era este negocio […] y un negocio que le ha dado la posibilidad a muchas mujeres, no del medio, mamás como tú, como yo que pueden desarrollarse desde su casa", compartió.

Share options

Close Login

View image Ana Patricia ganará "muchísimo más" dinero fuera de la televisión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.