Ana Patricia Gámez sufre dolorosa pérdida: "En el cielo te espera alguien para que le hagas compañía" A la conductora se le rompió el corazón en mil pedazos tras la muerte de Honey, su fiel compañera por más de 13 años y estrella televisiva de Despierta América. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque Ana Patricia Gámez suele ser todo felicidad y sonrisas, en esta ocasión la presentadora pasa un difícil momento tras la pérdida de un ser sumamente especial para ella. Se trata de Honey, su perrita amada que le acompañó por 13 años en todas sus aventuras y desventuras de la vida. Con una hermosa colección de imágenes, la presentadora hizo repaso de todo este tiempo que vivieron y disfrutaron juntas. "Vuela alto Honey. ¡Gracias por tu compañía estos 13 años! En el cielo te espera alguien para que le hagas compañía", escribió apenada. En Univisión y, concretamente, Despierta América era toda una personalidad a la que los famosos adoraban. Estuvo en los brazos de nada menos que Jennifer Lopez, Shakira, Matt Damon, Salma Hayek y la mismísma Halle Berry, de quien heredó su apellido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La historia de la pequeña es muy especial. En 2009, la que se convertiría en su mamá humana la recogió de afuera de un mall donde se encontraba. Desde entonces se hicieron inseparables y la pequeña ha visto crecer la familia de Ana Patricia, siendo un miembro más. Desde aquí la despedimos con todo el amor del mundo. Buen viaje princesa.

