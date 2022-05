Ana Patricia se pone muy seria en Despierta América y se sincera: "Eso está muy mal" La presentadora aparcó las risas por un momento para lanzar un mensaje y dejar su clara opinión sobre la mesa. "Eso no se puede permitir" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este miércoles Ana Patricia Gámez tenía un importante trabajo que hacer en Despierta América, concretamente en su sección Querida Ana. Acompañada por su colega Francisca, abordó un tema especialmente delicado y al que hizo referencia con absoluta seriedad. En este apartado del show matinal de Univision hay momentos de risa, de picardía pero también de mucha responsabilidad por el mensaje que se transmite a la audiencia. En esta ocasión una mujer le hizo una pregunta especialmente delicada que tocó la fibra sensible de Ana Patricia, quien reaccionó firme. Ana Patricia Ana Patricia | Credit: Despierta América La persona en cuestión le expresó sus dudas personales sobre su actual relación sentimental y, más concreto, un comentario de pareja que le hizo recientemente su novio. "No le gusta que vaya al gym porque cree que voy a coquetear con chicos, ¿qué podría hacer? Porque intento hablar con él pero siempre terminamos peleando", lee la pregunta a este consultorio televisivo. Las caras de Ana Patricia y Francisca lo dijeron todo antes de citar una palabra. La conductora miró a cámara, se puso seria y le dio un mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Quién es tu novio para decirte que no puedes ir al gimnasio? Eso está muy mal, si eso es ahorita de noviazgo, y si eso trasciende a un matrimonio es algo que nadie puede permitir... Es ahí donde entra el machismo, eso no se puede permitir", insistió la co-conductora de Enamorándonos USA. Ana Patricia insistió en lo importante de la confianza en una pareja y, sobre todo, en la libertad de cada uno de poder hacer lo que le plazca. "Si no llegan a un acuerdo, pon tus cartas sobre la mesa porque eso no lo debes permitir, esa toxicidad en una relación tarde o temprano no termina bien", concluyó contundente.

