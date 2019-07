Ana Patricia feliz de que ya no tendrá que "madrugar" al trabajo

Tras el anuncio de que Ana Patricia deja Despierta América (Univision) para conducir el nuevo show Enamorándonos (Unimás) al lado del chileno Rafael Aranera, la presentadora confesó que no se desconecta totalmente del matutino y que hay algo en especial que le hace muy feliz de su partida.

“Acababa de renovar mi contrato por tres años, llegó cuando menos lo pensaba. Me llamaba la atención de Enamorándonos que es algo nuevo que no se ha hecho aquí en Estados Unidos, y como a mí nunca me habían llamado para hacer ningún casting de ningún tipo de programa, dije ‘¿por qué no?’ Si es algo nuevo yo creo que puede ser algo muy grande”, dijo a MezcalTV.

Image zoom Mezcalent

Ana Patricia está feliz de que ya no le tocará madrugar. “¡Ay, sí! Te juro que todavía no lo asimilo, ya me queda poco tiempo para seguir madrugando. No me desconecto cien por ciento de Despierta América, voy a ser esa conexión entre Enamorándonos y Despierta América, llevando de vez en cuando alguna información o algo que esté pasando en el programa”, contó.

Image zoom mezcalent

¿Y qué dice, Giulietta?

“Ella todavía como que no sabe. Yo le dije que iba a dejar de trabajar en Despierta”, pero todavía no asimila. Yo creo que cuando ya esté todas las mañanas con ella y ella vea el programa sin mí, como que ella lo va a entender, porque ella mientras la arreglaban para la escuela me veía en la televisión, pero ahora yo la voy a arreglar para llevarla a la escuela y eso es algo que me hace muy feliz y que ella también va a sentir”.