Ana Patricia Rojo habla de su situación económica ante la preocupación de que esté en quiebra Las villanas de las telenovelas acudió a un programa de televisión mexicano para abordar las especulaciones de que se había visto obligada a vender productos de belleza y nutrición. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Rojo salió al paso de los rumores de que se encuentra en quiebra y obligada a vender productos de belleza y nutrición. En los últimos días se difundieron informaciones en medios mexicanos que apuntaban a una supuesta bancarrota de la actriz, de la que hace un año se dijo que había sido vetada por Televisa, cosa que ella mismo desminintió entonces. "No tengo idea ni sé de dónde sale, pero gracias a Dios no es cierto", dijo en el programa de televisión mexicano Venga la alegría sobre los rumores acerca de una quiebra. "Les estás dando juego, y entonces si eso sirve para que la gente se meta y lea esa nota, y esas personas ganan de que se metan a esas notas, entonces van a seguir difamando, van a seguir calumniando y van a seguir inventando cosas, absurdas e ilógicas de las personas", sostuvo. Ana Patricia Rojo Ana Patricia Rojo | Credit: Carlos Tischler/Getty Images También indicó que "desafortunadamente siempre va a ver alguien que no tenía qué publicar, que amaneció del lado equivocado de la cama y se metió algo, o que te tiene mala voluntad por alguna razón y me ha pasado incluso que dicen 'como hace de villanas debe ser mala persona', o sea argumentos tan absurdos como esos". "No sé qué ganan, honestamente te digo, no sé qué ganan, quien difama, calumnia, inventa, entonces como no pueden decir que estás en un escándalo, como no pueden decir nada malo de ti, pues entonces tienen que inventar alguna cosa bizarra, extraña", declaró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con estas declaraciones queda descartado el estado de "bancarrota" en que supuestamente se encontraba la actriz, quien en estos momentos de su vida se encuentra formando parte del elenco actoral de la obra de teatro Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve.

