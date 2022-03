¡Ana Patricia regresa a Despierta América! La reciben con 'la ola' en el set "Hay lugares que siempre te hacen sentir en casa", exclamó al pisar el set de la que fuera su casa durante casi ocho años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Gámez Credit: IG/@anapatriciatv La anfitriona de pódcast, influencer y retirada presentadora de televisión Ana Patricia Gámez hizo un sorpresivo y emocionante regreso al set del programa Despierta América de Univision en Miami. "¡Miren quién viene a saludarnos!" se escucha decir a Alan Tacher, uno de los anfitriones del show, provocando los aplausos y emición de sus compañeros Francisca, Karla Martínez, Satcha Pretto, Carlos Calderon y Jessica Rodríguez quienes graciosos hicieron 'la ola' al recibir a la mexicana. Ana Patricia quien apareció radiante y vestida con un primaveral jumpsuit floral en el set de la que fuera su casa profesional por casi 8 años y de inmediato fue abrazada por ellos. El motivo de la visita de la también exconductora de Enamorándonos (Unimás) se debe a que el show está celebrando sus 25 años al aire. El chef Yisus fue otro de los invitados de lujo que aparecieron en el show para homenajear su cuarto de siglo al aire. Ana Patricia Gámez estremeció al público cuando en abril de 2021 anunció su retiro de la pantalla chica después de 10 años ininterrumpidos en la televisión y que según el runrún la ha hecho ganar más dinero fuera de la pantalla. "Hay lugares que siempre te hacen sentir en casa", exclamó la conductora en sus redes al publicar una foto en el show. "Hoy vine a Despierta América solamente para decirles que hicimos un episodio de mi pódcast Francisca y yo", exclamó Ana Patricia Gámez al aparecer con la exreina de belleza dominicana Francisca en sus historias de Instagram: Francisca y Ana Patricia Gámez Credit: IG/ Ana Patricia TV SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre estoy llena de planes, de sueños, deseos, proyectos. Realmente en cada cosa que yo me propongo me ha ido muy bien. Y para este año tengo un proyecto muy importante que es mi familia, mis hijos, mi esposo", exclamó Ana Patricia a People en Español tras anunciar su retiro. "Me estoy retirando de la televisión diaria por decisión propia porque quiero compartir la niñez de mis hijos". "No fue tan fácil tomar esta decisión, lo hablé muchísimo con mi esposo, con mis jefes, con mi compañero de trabajo", afirmó entonces la exreina de Nuestra Belleza Latina. "Pero estoy segura que va a ser lo mejor porque me nace del corazón y sé que el tiempo que voy a pasar con mis hijos va a ser espectacular".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Ana Patricia regresa a Despierta América! La reciben con 'la ola' en el set

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.