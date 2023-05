Así fue el recibimiento de Ana Patricia Gámez en Enamorándonos USA tras su regreso La conductora no pudo evitar emocionarse ante el cariño de sus compañeros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los últimos años han sido especialmente complejos para Ana Patricia Gámez ya que ha sufrido tres importantes pérdidas. La de su padre, su abuela y ahora la de su abuelito. La conductora se ausentaba unos días de su programa, Enamorándonos USA, para despedirle y honrarle junto a su familia, y también para reponerse de una partida tan dolorosa. Este jueves, la presentadora mexicana regresaba al show visiblemente triste, pero con la profesionalidad que le caracteriza para continuar. Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gámez se reincorpora a 'Enamorándonos USA' | Credit: IG/Ana Patricia Gámez A su llegada, sus compañeros le tenían preparado un aluvión de abrazos, besos y muestras de cariño para que se sintiera arropada en todo momento. Especialmente amoroso fue el abrazo de Rafa Araneda, su gran compañero, casi hermano de vida, quien le ofreció su hombro amigo, como ella a él en sus difíciles momentos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias por recibirme con tanto cariño, Enamorándonos USA, por cada una de sus palabras y mensajes que me han mandando dirigidos a mí y a mi familia. Sin duda el trabajo es una gran terapia y más cuando tienes el privilegio de tener maravillosos compañeros delante y detrás de cámaras que me hacen sentir apapachada. ¡Los quiero!", expresó. A pesar del nudo en la garganta y los ojos vidriosos, Ana Patricia dio, como siempre, lo mejor de sí misma para hacer un programa espectacular. Su profesionalidad es, precisamente, de lo que sus seres queridos en el cielo siempre estuvieron de lo más orgullosos.

