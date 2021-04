Ana Patricia niega que su retiro sea por culpa de los celos de su esposo La pareja lleva casi siete años de matrimonio y tienen dos hijos. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como ya te habrás enterado, Ana Patricia Gámez anunció que en unas semanas se retira indefinidamente de la televisión, una noticia que le cayó como un balde de agua fría a sus fanáticos y sorprendió a muchos de sus compañeros. Su anuncio llegó en uno de los momentos más importantes de su carrera, en el que brilla como conductora de el programa Enamorándonos USA, sin embargo, para ella esta también una de las mejores etapas de sus hijos y no se la quiere perder. "Si quieres tomar conciencia del tiempo 🕰 Contempla tus fotos y te darás cuenta como la vida se va volando en un abrir y cerrar de ojos. Por ellos he trabajado muchísimo estos últimos años en diferentes proyectos y desarrollando distintos negocios, he plantado diferentes semillas y muchas han dado hermosas cosechas que me permitieron tomar mi reciente decisión", escribió la presentadora mexicana en el pie de unas fotos junto a sus dos hijos que publicó en su cuenta de Instagram. "No fue de la noche a la mañana, trabajé en ella por años hasta que llegara este momento de estar lista. Quiero compartir con ustedes que tanto cariño y apoyo me han brindado como fue el proceso de este cambio tan importante en mi vida, y lo hago sin filtro en mi podcast". Ahora bien, aunque muchos le desearon lo mejor y hasta le aplaudieron la valiente decisión, otros la cuestionaron y hasta se atrevieron a insinuar que estaba haciendo esto por culpa de los celos de su esposo Luis Carlos Martínez. Pero la presentadora no se quedó callada y salió en defensa de su compañero. "Al contrario, él en muchas y diferentes maneras trató de persuadirme y decirme, 'amor no renuncies todavía, estás en una buena etapa, espérate unos años más'", expresó Gámez en un comentario de Instagram. "[También me dijo], 'vamos a hacer dentro de estos años lo que queremos hacer en cuanto a nuestros planes de pagar nuestra casa y la escuela de los niños". Por el momento la presentadora sigue firme en su decisión y dice estar feliz de haber atrevido a hacer esto que ya había contemplado hace un buen tiempo. Aunque asegura que tiene miedo de arrepentirse en un futuro, sabe muy bien que por el momento sus hijos la necesitan y ellos son su prioridad.

Share options

Close Login

View image Ana Patricia niega que su retiro sea por culpa de los celos de su esposo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.