El negocio fuera de la televisión con el que Ana Patricia sigue "ganando más" Aunque regresó recientemente a la televisión, la carismática presentadora mexicana sigue "ganando más" lejos del terreno de la conducción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia retomó a principios de abril la conducción del programa Enamorándonos (UniMas) a poco menos de un año de haber anunciado su retiro de la televisión para dedicarse en cuerpo y alma a su familia. Como se encargó de explicar recientemente a través de su podcast, Ana Patricia sin filtro, su decisión de regresar no estuvo motivada por un tema económico. "A día de hoy, y lo digo con todo el corazón y espero nadie se ofenda, yo sigo ganando más y me sigue yendo mucho mejor en mis negocios que lo que ahora dice en mi contrato, contrato por el cual estoy muy bendecida y me siento muy afortunada de verdad […]. Gracias a Dios en mis negocios me sigue yendo increíble, no tengo queja de eso […]", compartió semanas atrás. Pero, ¿cuál es ese negocio que le reporta un mayor beneficio económico a la conductora? Ana Patricia Ana Patricia | Credit: Instagram Ana Patricia Ana Patricia es dueña desde hace varios años de Beashion Boutique, una tienda de ropa en línea "creada para mujeres femeninas que siempre están buscando el vestido o el atuendo perfecto que les haga sentir sexy y elegante", según se puede leer a través de su página web. "Es un negocio que de verdad me encanta, me apasiona y que me lo disfruto demasiado. He crecido muy bien en esto, me ha ido increíble la verdad", declaró recientemente la carismática presentadora en una reciente entrevista para el canal de YouTube Insouth Magazine. Ana Patricia Boutique Ana Patricia | Credit: Boutique Ana Patricia Su tienda se ha convertido en la boutique de cabecera de numerosas personalidades de la televisión, entre ellas Francisca, quien suele lucir muchos de los modelos que allí se venden en su programa Despierta América (Univision), como sucedió por ejemplo este miércoles. Francisca Francisca con un vestido de la boutique de Ana Patricia en Despierta América | Credit: Instagram Francisca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siento yo que a la hora de tener un negocio de este tipo es algo como que muy personal. A mí me encanta vender lo que a mí me gusta, lo que yo uso. Obviamente tengo que tener variedad porque no todas las personas tienen mi mismo gusto, mi mismo estilo y por eso uno también pone piezas que quizás a lo mejor no te pondrías, pero es importante darle tu estilo propio, algo que a ti te gusta porque uno, y lo he dicho en otras ocasiones, no puede vender algo que no le gusta", aseveró hace algunos meses por medio de su podcast Ana Patricia sin filtro. ¡Puedes visitar la tienda de Ana Patricia aquí!

