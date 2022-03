Choque de opiniones por el regreso de Ana Patricia a Despierta America: "Se aburrió de cuidar hijos; se le acabó el dinero" Los fans no se ponen de acuerdo ante el debut de "El consultorio de Ana", el nuevo segmento que de la presentadora mexicana que hace menos de un año anunció su retiro temporal de la televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este martes dio inicio el regreso de Ana Patricia a Despierta América que fuera anunciado recientemente con bombo y platillo por la presentadora mexicana quien hace menos de un año había anunciado su retiro de la pantalla chica. Radiante y vistiendo un coqueto conjunto de top naranja con olanes y un hombro al descubierto, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 nacida en Sonora, México, apareció con brazo abiertos y feliz en el set del programa de Univision. 'Familia, llegó el momento que todos estábamos esperando. Hoy damos comienzo a este espacio en el que hablaremos de amor con nuestra querida Ana Patricia", exclamó Francisca, una de las anfitrionas del matutino y copresentadora del segmento "El consultorio de Ana" quien apareció sentada al lado de la presentadora y exconductora del programa Enamorándonos (Unimás). "Yo siento que todos estamos necesitados de una amiga o de alguien que quizás no conocemos que nos dé a lo mejor unas palabras ed aliento, un consejo, que nos pongamos en sus zapatos para ver cómo reaccionaríamos", exclamó Ana Patricia. "Precisamente por eso hemos creado este segmento, prosiguió Francisca, para afirmar que a Ana Patricia le habían escrito "muchísimo" con consultas del corazón. Acto seguido la mexicana comenzó a leer el primero 'caso' del día. Pero las redes no necesariamente coincidieron en su punto de vista sobre el show o la aptitud de la conductora para abordar este tipo de temas. "Pobre Francisca que la ponen a ayudarle a hacer el ridículo. ¡¡Qué horror!! Estudia primero capacitate. Saca una licenciatura por lo menos", exclamó un seguidor de Despierta America en Instagram al ver el post colgado esta mañana con un extracto del clip. "Se aburrió de cuidar hijos, se le terminó la fama"; "¿¿¿Y de cuando Sicóloga ??? Y los hijos tan rápido crecieron un año y regresa", exclamaron otros usuarios que se sumaron a coro de críticas del debut. Lógicamente los fans acérrimos de la sonorense salieron a defenderla. "Dejé de ver Despierta America cuando Ana Patricia se fue , pero lo veré otra vez me encanta . la que puede puede". Opinión que compartió una más de sus defensoras: "A los que se levantaron hoy llenos de odio ¿todo en bien en sus casas? ¿todo en bien en su corazón o en su mente? Si se retiró o no qué importa. Se dio un tiempito para organizarse y si quiere volver pues que lo haga esta joven quizás es un día o 2 a la semana". Ana Patricia compartió imágenes tras bambalinas de su regreso al set de Despierta America mostrando fotos y videos al lado de sus compañeras Francisca (no retratada) y Maity Interiano (der.); además llevó y recibió regalos para sus hijos. El nerviosismo y felicidad mezclados y brotando a flor de piel: Ana Patricia Maity Interiano Credit: IG/Ana Patricia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Como madre he decidido hacer una pausa en mi carrera profesional para dedicarme a ser madre 24/7", anunciaba a mediados de abril pasado la madre de dos niños. "La niñez de mis hijos va a avanzar, van a crecer y yo quiero estar en esos momentos con ellos, esos momentos cuando los recojo de la escuela, cuando los quiero llevar al parque o cuando los quiero acostar a dormir mientras les cuento un cuento o les digo una oración". "No fue tan fácil tomar esta decisión, lo hablé muchísimo con mi esposo, con mis jefes, con mi compañero de trabajo", dijo posteriormente la influencer y empresaria a People en Español. "Pero estoy segura que va a ser lo mejor porque me nace del corazón y sé que el tiempo que voy a pasar con mis hijos va a ser espectacular".

