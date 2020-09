Ana Patricia: "No estoy embarazada, son los tacos y las chelas de la cuarentena" La presentadora mexicana hizo frente a los rumores de embarazo que surgieron a raíz de una publicación que compartió en Instagram con motivo del regreso de Enamorándonos. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras seis meses alejada de la televisión debido a la pandemia que obligó a detener las emisiones del programa, Ana Patricia hizo este lunes su regreso triunfal como presentadora de Enamorándonos USA, el exitoso reality de UniMas dedicado a encontrar el amor. "¡Cómo extrañaba estar aquí!", expresó la conductora mexicana a través de Instagram. La también empresaria de 33 años eligió para una ocasión tan especial como esta un espectacular vestido rojo que la hizo lucir como toda una estrella de Hollywood. "Me siento como una princesa", aseveró en sus redes sociales, donde compartió un vídeo de apenas unos segundos de duración en el que aparece modelando su espectacular outfit. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imágenes, sin embargo, despertaron rumores de embarazo entre sus fans debido a que la conductora aparece ‘ocultando’ la zona de su barriga con las tarjetas que usa para conducir el show. "Está embarazada", afirmó sin dudarlo una seguidora de Ana Patricia. "Te estás tapando mucho la panza, ¿estás embarazada?", comentó otra persona. La respuesta de la presentadora, quien tiene más de dos millones de seguidores en Instagram, ante las dudas expuestas por sus seguidores a través de las redes sociales no se hizo esperar. "No estoy embarazada, son los tacos y las chelas de la cuarentena", bromeó. "Tranquila todos estamos en las mismas", le respondió una seguidora. La conductora está muy emocionada de volver a estar al frente de Enamorándonos, un show que ‘busca acompañar al público en estos momentos que necesita un programa que los entretenga y los divierta”, como contaba Ana Patricia recientemente a People en Español. Enamorándonos se transmite a las 8 p.m., hora del Este, por UniMas.

