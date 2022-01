Ana Patricia Gámez: "Sí voy a regresar a la televisión" Además de confesar que sí va a regresar a la tv, Ana Patricia también reveló si aún conserva su vestido final de Nuestra Belleza Latina..y ¿tiene tatuajes? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la empresaria mexicana Ana Patricia Gámez reveló, entre otras cosas, si regresaría o no a la pantalla chica. "Gracias por su cariño en todos los mensajes y por todas las preguntas referente a la televisión", escribió la conductora. "Sí voy a regresar, cuándo no sé, pero quizás pronto. Sólo le pido a Dios que me guíe a tomar las mejores decisiones". Fue a mediados de diciembre cuando Ana Patricia regresó como conductora invitada de Enamorándonos USA junto a Rafael Araneda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gámez | Credit: IG/Ana Patricia Gámez "¿Te dieron ganas de regresar a Enamorándonos cuando fuiste de invitada?", le preguntó una seguidora, a lo que Gámez contestó: "Digamos que fue como si nunca me hubiese ido, sobretodo porque en el palco siguen muchas piezas del museo como dice Rafa". Tras 10 años de trabajo ininterrumpidos en la televisión, la excopresentadora de Despierta América (Univision) anunció a mediados de abril 2021 que pondría en pausa su carrera para dedicarse en cuerpo y alma a sus hijos. "Esto no es un adiós, quizás es un hasta pronto, no sé si cercano o lejano", dijo durante su despedida. Cuando una usuaria le preguntó si le gustaría incursionar en las telenovelas, tal como lo hizo Alejandra Espinoza, Ana respondió "no, eso de actuar [es] sólo para mi TikTok, y ni eso". ¿Que te faltaría tener o lograr en tu vida para ser completamente feliz? "Mi padre, pero entiendo que uno debe aprender a ser feliz bao cualquier circunstancia por difícil que sea, porque la vida se va cuando menos lo imaginamos". Ana Patricia Ana Patricia | Credit: Mezcalent ¿Te sientes incómoda con tu estatura y zapatillas altas? "Al contrario, amo las zapatillas altas". ¿Por qué has estado perdida de las redes sociales? "Porque me gusta darme descansos digitales". ¿Conservas tu vestido final de Nuestra belleza latina? "Esos son prestados, solo te dan la corona". ¿Extrañas trabajar? "Nunca he dejado de trabajar gracias a Dios, solo no salgo en la television por ahora". ¿Tienes tatuajes? ¿te harías uno? "No tengo y no creo".

