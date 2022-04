Ana Patricia Gámez rompió a llorar detrás de las cámaras de Enamorándonos USA El momento no salió en el programa, pero fue captado y posteriormente compartido por la propia protagonista en sus redes sociales. Un episodio inolvidable para la conductora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que aterrizara de nuevo en el programa del amor, Enamorándonos USA, su segunda casa y el espacio que vio nacer, todo han sido emociones para Ana Patricia Gámez. Este viernes volvía a vivir uno de esos momentos que quedarán por siempre grabados en sus retinas, un nuevo sueño cumplido que le emocionó hasta las lágrimas. Ocurría entre bambalinas del show, en frente de su camerino. Y era la propia conductora quien un día después hacía partícipes a sus seguidores del mágico suceso del que fue protagonista. A través de dos videos en sus redes sociales dio todos los detalles de lo que será, sin duda, una de las experiencias más felices y entrañables de su vida. Ana Patricia Gamez Credit: Instagram/ Ana Patricia Gamez ¿Qué pasó para que Ana Patricia no pudiese evitar romper a llorar? La razón es sumamente emotiva ya que tiene que ver con muchos de sus momentos personales más relevantes. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Después de muchos años siendo seguidora fiel del grupo Los Ángeles azules, la feliz mamá de dos por fin pudo conocerles al encontrarse en los camerinos frente al suyo. Sin pensárselo dos veces entró y emocionada hasta las lágrimas les dio las gracias por tantos momentos dichosos que le han dado. "Para mí es un honor, gracias porque su música me da alegría, me recuerda a mi familia en México, momentos tan bonitos con mi papá que en paz descanse en paz, es por eso que los amo, no hay nada más bonito para el alma que la música de un arista que te da esos momentos de felicidad, es muy emocionante estar en este cuarto con ustedes", les expresó a los miembros de la exitosa banda. Con la voz temblorosa de la emoción recordó el día que fue a verlos a un concierto en Miami. "Mi esposo y yo manejamos, nos quedamos en un hotel y les digo, cuando nacieron mis hijos, cuando me casé con mi esposo y el día que fui a su concierto fueron los días más felices de mi vida. Gracias por alegrar la vida de las personas", prosiguió. Ana Patricia mostró su sensibilidad con este encuentro que le hizo ser niña otra vez y revivir instantes muy especiales de su vida. Un momento que quedará siempre guardado en el corazón.

