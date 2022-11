El sentido homenaje de Ana Patricia a su papá en el Día de Muertos: "Te amo" La conductora conmemoró a sus seres queridos que ya partieron. Entre ellos, su papá Juan Francisco, a quien honró con todo su corazón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo del Día de Muertos, los perfiles de muchas celebridades se convirtieron en un auténtico tributo a sus seres queridos que partieron. Como buena mexicana y enamorada de su cultura, Ana Patricia Gámez siguió la tradición de su país de honrar con todo el amor y la alegría a quienes se fueron. Entre ellos, su papá, Juan Gámez, a quien dedicó unas conmovedoras palabras junto a la foto de su tumba, arropada de velas y flores. Ana Patricia Gamez papa Credit: IG Ana Patricia Gámez "No solo es dejarlos ir, también es entender que una parte de nosotros se va con ellos cuando mueren". Día de Muertos. ¡Te amo papá!", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El señor Gámez fallecía en 2020 tras una larga enfermedad dejando un gran vacío en toda la familia. Desde entonces, Ana Patricia siempre le honra cada día, y este festivo, especialmente. Además de a su papá, la copresentadora de Enamorándonos USA también rindió homenaje a su abuelita y a su perrita con estas imágenes tan entrañables de su archivo más personal. Ana Patricia amenizó estas grabaciones tan emotivas con la canción "Recuérdame" de la oscarizada película Coco. "Nadie muere mientras permanezca vivo en el corazón", añadió haciendo referencia a una de las frases de esta inolvidable historia.

