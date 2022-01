Esto fue lo que respondió Ana Patricia Gámez a la propuesta de Telemundo: ¿por fin regresa? En una entrevista con Raúl González para el programa Despierta América en Domingo, Gámez aclaró si se incorporaba o no a Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gámez | Credit: Ana Patricia Gámez/Instagram Luego de diez años de trabajo, Ana Patricia Gámez anunció que se retiraba de la televisión para poder dedicarse a otras labores, sobre todo personales. No obstante, el regreso a la pantalla chica de la presentadora mexicana ha estado siendo una incógnita para muchos de sus seguidores. Ahora, en una entrevista con Raúl González para el programa Despierta América en Domingo, Gámez aclaró si se incorporaba o no a Telemundo. "¿Vuelves a la tele?", le preguntó González. La presentadora, por su parte, descartó esta posibilidad por el momento. "Ya tenía propuesta para empezar el 3 de enero en un programa mío, y no lo acepté", dijo. "Yo no me fui de Enamorándonos, o de Univisión, para buscar otros horizontes, me fui para dedicarme a mis hijos, hacer lo que quiera con mi tiempo, con los negocios, no estar atada", aseguró. También sostuvo que no sentía ningún tipo de arrepentimiento de rechazar estas ofertas y alejarse de la televisión. "No puede haber arrepentimientos, gano más como empresaria que en la televisión", indicó. El pasado mes de abril la mexicana anunció en su programa Enamorándonos USA (UniMas), que se retiraba temporalmente de la pequeña pantalla. "Hoy es una noche muy importante para mí", dijo. "Como madre he decidido hacer una pausa en mi carrera profesional para dedicarme a ser madre 24/7 porque la niñez de mis hijos va a avanzar, van a crecer y yo quiero estar en esos momentos con ellos, esos momentos cuando los recojo de la escuela, cuando los quiero llevar al parque o cuando los quiero acostar a dormir mientras les cuento un cuento o les digo una oración". En ese momento la presentadora aseguró que no se trataba de un adiós. "Esto no es un adiós, quizás es un hasta pronto, no sé si cercano o lejano, por ahora el ciclo se cierra en junio cuando termine esta temporada de Enamorándonos". No obstante, el pasado mes de septiembre fue una sorpresa para muchos que Gámez apareciera en Despierta América, y un fan cuestionó su presencia en el show. "¿No que [te] ibas a dedicar a tus hijos porque los querías disfrutar?", comentó. Por su parte, Gámez respondió: "¿Y qué tiene que ver eso con que vaya a Despierta América mientras ellos están en la escuela?". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A inicios de este mes la presentadora anunció a través de Instagram que en algún momento retomaría su trabajo en la tele. "Sí voy a regresar, cuándo no sé, pero quizás pronto. Solo le pido a Dios que me guíe a tomar las mejores decisiones". Mientras tanto, se mantiene trabajando en su línea de ropa y fajas Beashion Boutique, y en su podcast Ana Patricia Sin Filtros.

