Ana Patricia Gámez recuerda su divorcio y habla de su ex Fernando González Ana Patricia Gámez estuvo casada durante seis años con Fernando González, de quien se divorció en el 2013. Esto recordó sobre su divorcio y sobre su ex en su podcast Ana Patricia sin filtro. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ana Patricia Gámez habló en su podcast Ana Patricia sin filtro sobre su primer matrimonio con Fernando González. Se casó cuando tenía 19 años y se divorció después de seis años de matrimonio. La exreina de Nuestra Belleza Latina ganó la corona del reality show de Univision en el 2010 y se separó de su entonces pareja en el 2012. En enero del 2013, compartió la noticia de su divorcio en Despierta América, show que co-presentaba entonces. "Ya no estamos juntos pero le deseo lo mejor, gracias por seis años de feliz matrimonio, que fue un gran hombre y si yo no fui esa mujer que le va a dar esa felicidad, espero que encuentre en otra persona eso que él buscaba en mí. Dios te bendiga y tú sabes que te quiero mucho", dijo entre lágrimas. Gámez —quien volvió a encontrar el amor en Luis Carlos Martínez, con quien se casó en el 2014 y hoy tiene dos hijos—habló en su podcast de las lecciones que dejó su primer matrimonio. La madre de Giulietta, de 5 años, y Gael, de 2, está tomándose una pausa de su carrera en televisión para dedicarse más a su familia, a proyectos empresariales y a su podcast. "Sí fue difícil, fue duro para mí y fue quizá un poco frustrante porque me tachaban de varias cosas, me decían que yo simplemente estaba terminando esa relación porque había ganado, porque ahora trabajaba en televisión", recordó sobre las críticas que recibió tras hacer público su divorcio. "Esto es totalmente falso", añadió. "El hecho de que una persona termine con otra no es porque ahora está en una posición o porque ahora es conocida, simplemente las relaciones se acaban cuando el amor hacia a la persona con la que estás se acaba". Ana Patricia gamez, look del dia, blusa amariga Credit: Instagram/Ana Patricia Gámez Si bien terminó el amor con González, asegura que aprendió mucho de su tiempo juntos. "Yo me casé a los 19 años y no puedo decir que me arrepiento, porque en realidad yo me casé conscientemente de lo que estaba haciendo". Cuando se casó por primera vez pensaba que envejecería junto a González. "A mí me quedaba un largo camino por recorrer, estaba a punto de entrar a la universidad a estudiar Administración de Empresas en Sonora, pero decidí casarme porque consideraba en ese momento que era la persona con la cual yo quería estar, con esta persona que vivía acá en los Estados Unidos y eso involucraba obviamente que yo saliera de México". La decisión de divorciarse le tomó meses tomarla. "Uno siempre tiene miedo de hacer ese tipo de decisiones por lo que pueda pasar y también el miedo más que todo era el lastimar a esa persona". Ella fue quien inició el proceso legal, asegura: "En cuestiones del papeleo yo tomé las riendas del asunto, yo fui quien consiguió una abogada que me ayudó a tramitar el divorcio, porque él sí me dijo: 'Yo no puedo hacer eso, te pido tú lo hagas por mí y en el momento en que tenga que firmar los papeles lo hago', y así fue". Ana Patricia cambió su apellido de González a Gámez, su nombre de pila. "Le agradezco a mi expareja por lo que me compartió en cuanto a sus sentimientos esos seis años que tuvimos de matrimonio. Él tiene su familia, yo tengo la mía ahora, todo sucede en el tiempo de Dios y todo pasa por algo en esta vida", dijo. Con Luis Carlos Martínez, esposo de la copresentadora de Despierta América Karla Martínez, lleva 7 años de matrimonio. "Luis jamás me ha preguntado nada de mi pasado, realmente nunca he tocado el tema de mi primer matrimonio con Luis, a él nunca le ha causado curiosidad porque al momento que yo lo conocí ya estaba separada, yo estaba completamente libre, y él nunca ha indagado en ese tema", asegura. Ana Patricia confiesa que tuvo dudas de grabar este episodio tan personal de su podcast. "Yo no quería que si de pronto Luis escuchaba esto se sintiera incómodo o irrespetado y de igual forma mi expareja si llegara a escuchar este episodio. Pero sentí que era importante tocarlo no por el hecho de dar a conocer este episodio de mi pasado, sino por el hecho que yo sé que allá afuera hay muchas personas pasando por este tipo de situaciones", dijo. Desde su divorcio no ha estado en contacto con su exesposo, pero le alegra saber que hoy está feliz. "Él ahora tiene su familia también, su pareja, sus hijos y realmente eso despierta mi alegría porque él también encontró a la persona indicada con la cual formó su familia", concluyó.

