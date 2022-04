¡Ana Patricia Gámez recibe la sorpresa de su vida en plena emisión de Enamorándonos USA! La conductora compartió feliz lo que le sucedió entre bambalinas y una de la razones que le ha permitido regresar al programa de su vida con más fuerza que nunca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El regreso de Ana Patricia Gámez a Enamorándonos USA ha sido una grata sorpresa para su público de siempre, el cual la ha echado mucho de menos y la ha recibido con los brazos abiertos en su programa. Este lunes arrancaba su nueva etapa en la que es su casa televisiva y lo hacía con una sonrisa inmensa y un brillo especial en su mirada. El recibimiento por parte de su compañero Rafa Araneda, los participantes del programa y su equipo no pudo ser más emotivo. Pero hubo algo que hizo que su corazón palpitara con más fuerza que nunca, un hecho personal que ocurría entre bambalinas y que representa la gran razón de su regreso a televisión. Fue la propia presentadora quien, feliz de la vida, dio a conocer en sus redes sociales la bonita sorpresa que le esperaba en un lugar de ese plató. Ana Patricia gamez, look del dia, blusa amariga Credit: Instagram/Ana Patricia Gámez "No se me han crecido pero ellos sí me han visto crecer como mamá. Feliz de que me acompañaron hoy en Enamorándonos USA y de que sí los pude acostar a dormir, solo puedo decir 'gracias'", escribió junto a esta foto con sus retoños Giulietta y Gael. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus hijos, la luz de sus ojos, estuvieron acompañando a su mamá en este día tan especial y ella se sintió arropada por ellos y su amor incondicional. Ana Patricia Ana Patricia y sus hijos en Enamorándonos | Credit: Instagram Ana Patricia Y no solo eso. La presentadora afirmó que por fin, esta vez sí que podría compartir tiempo suficiente con ellos y, sobre todo, poder acompañarles antes de acostarse. Algo que durante mucho tiempo no pudo hacer por sus horarios interminables y que hoy día ha podido conseguir. De ahí que haya dicho 'sí' a esta nueva etapa. Poder compaginar su vida laboral con su papel de mamá era la condición número uno para volver, y así ha sido. Hoy, Ana Patricia celebra dos cosas, su vuelta a casa y al plató donde es tan feliz, y seguir disfrutando del crecimiento de sus hijos sin sentirse culpable. Un logro del que se siente profundamente agradecida.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Ana Patricia Gámez recibe la sorpresa de su vida en plena emisión de Enamorándonos USA!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.