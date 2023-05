Ana Patricia Gámez reaparece tras perder a su tercer familiar en pocos años: "Un dolor que no se lo deseo a nadie" La presentadora de televisión, quien ha tenido que ausentarse del programa Enamorándonos USA por la muerte de su abuelo, abrió su corazón en este momento de duelo familiar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Gámez Credit: Photo by Rob Kim/Getty Images Ana Patricia Gámez reapareció en sus redes sociales con un conmovedor mensaje tras haber dado a conocer la muerte de abuelo, unos pocos años después de también haber perdido a su padre y a su abuela. La copresentadora del programa Enamorándonos USA (UniMas) compartió un extenso mensaje en su perfil de Instagram en el que abrió su corazón y expresó lo duro que ha sido para su familia, especialmente su madre, Alicia Montes. "Qué difícil es retomar la rutina después de una semana llena de angustia y dolor. Dios le regaló a mi abuelo 98 años, pero esos últimos días fueron muy dolorosos tanto para él como para toda la familia, en especial mi mamá", escribió. "En estos últimos tres años hemos tenido tres grandes pérdidas, mi papá y mis abuelos maternos, a todos los hemos perdido de la misma manera, siendo testigos de cómo su vida se apaga minuto a minuto, es una impotencia de no poder hacer nada y un dolor que no se lo deseo a nadie", agregó. Gámez aprovechó también para agradecer a sus amigos, fans y colegas que le han manifestado sus condolencias a través de mensajes, oraciones y palabras de aliento. Mensaje de Ana Patricia Gámez Mensaje de Ana Patricia Gámez Left: Credit: Instagram / Ana Patricia Gámez Right: Credit: Instagram Ana Patricia Gámez En otro mensaje, la también empresaria mexicana dijo que parte del proceso de sanar es darle tiempo al tiempo y retomar las rutinas por lo que adelantó que este jueves ya se iba a reintegrar al show que conduce junto a Rafael Araneda y Migbelis Castellanos, quienes el pasado martes enviaron un mensaje de apoyo a su compañera. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Que sepas Anita que te extrañamos muchísimo, pero te estamos esperando con los brazos abiertos llenos de amor, de mucha fuerza, somos tu familia también y en nombre de Enamorándonos y de toda nuestra audiencia y del público puedes venir cuando te sientas lista, aquí vamos a estar para ti cuando tú así lo decidas", dijo la exreina de belleza en el espacio televisivo.

