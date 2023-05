Ana Patricia Gámez recibe un duro golpe: "Descansa en paz" Tras perder a su padre y abuela hace unos años, ahora la presentadora de televisión y empresaria despide a otro ser querido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Gámez Credit: Photo by Gabe Ginsberg/FilmMagic Ana Patricia Gámez está de luto. Así lo reveló la presentadora de televisión a través de sus redes sociales, en las que dio el último adiós a uno de sus familiares más cercanos. La copresentadora de Enamorándonos USA, quien se había ausentado del show por unos días, compartió una fotografía de su abuelo de 98 años, al que llamaba Papanino y a quien le expresó, además de su cariño, el deseo de un eterno descanso junto a su esposa Nina fallecida en 2021. "Te amo Papanino, sé que tu encuentro en el cielo con mi Mamanina será maravilloso", escribió Gámez en su perfil de Instagram. "Descansa en paz mi viejito lindo", agregó en otro mensaje, sin ofrecer más detalles. Colegas, amigos y seguidores de la estrella de la pantalla chica como Luz María Doria, Chef Yisus o su estilista Millie Morales, no tardaron en enviarles sus mensajes de condolencias ante este momento de duelo que atraviesa su familia. Abuelo de Ana Patricia Gámez Credit: Instagram / Ana Patricia Gámez "Mucha fuerza Ana", "te mando mucho cariño y tranquilidad", "mi más sentido pésame", "que descanse en paz", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación. Cabe recordar que su padre Juan Gámez falleció en junio del 2020 tras una larga batalla contra el cáncer. La exreina de belleza ha hablado abiertamente de cómo le afectó esta pérdida. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Eres mi gran guerrero que por 5 años luchó contra el cáncer y como un fuerte roble, no te querías dejar vencer, pero Dios así lo decidió y sé que hoy estás a su lado, moriste en paz y ya no sufres más", expresó en su Instagram al compartir la triste noticia hace ya dos años.

