Ana Patricia Gámez llora la muerte de su abuela Nina y cuenta cómo fue su último suspiro La presentadora y empresaria mexicana Ana Patricia Gámez sufrió una dolorosa pérdida. Murió su abuelita Nina y así fue su emotiva despedida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Gámez vive una etapa de duelo tras la muerte de su abuela Nina. La exreina de Nuestra Belleza Latina estuvo presente cuando su abuela tomó su último suspiro y fue una experiencia que la marcó profundamente. "Su respiración iba poco a poquito, la iba perdiendo y mi mamá no la soltaba, le daba besos. Mi abuelito también, le decía: 'No me dejes amor mío'", contó en su podcast Ana Patricia sin filtro. Su abuela falleció a sus 91 años el 11 de octubre y la familia está destrozada por su ausencia. Su abuelo, de 96 años, tuvo que despedirse de su esposa después de 70 años de vida juntos. "Era una mujer supertrabajadora", añade sobre su abuela Nina, quien fue una gran inspiración. "Ella desde chiquita a mí, a mis hermanas, a mis tías, le enseñaba lo que era el valor del trabajo. Ella hacía tamales para vender, galletas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Patricia Gamez Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images for Amazon) Un consuelo es saber que sus seres queridos estaban con ella cuando partió al cielo. "Se la entregamos a Dios. Cada una de las personas que estaba en el cuarto se fue despidiendo con un beso, diciéndole palabras bonitas, diciéndole que se fuera tranquila y que íbamos a cuidar a su viejito", añade Ana Patricia. "Y apenas la última persona se despide de mi abuelita, ella deja de respirar", contó entre lágrimas. Esta vivencia es algo que nunca olvidará la madre de Gael y Giulietta, quien este año decidió alejarse por un tiempo de la televisión. "Es una escena muy triste, yo nunca había vivido una escena así", admite. "Yo no estuve cuando mi papá tuvo su último suspiro, pero es muy impresionante. Se te queda en el corazón, se te queda en la mente".

