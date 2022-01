Lo que piensa Ana Patricia Gámez de perdonar infidelidades Ana Patria Gámez sabe muy bien lo que quiere y no quiere dentro de su relación de pareja, por eso no dudó en responder si sería capaz de perdonar una infidelidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia, look del dia, vestido azul pastel Credit: Instagram/Ana Patricia Ana Patria Gámez sabe muy bien lo que quiere y no quiere dentro de su relación de pareja, por eso no dudó en responder si sería capaz de perdonar una infidelidad a su esposo Luis Carlos Martínez, con quien lleva siete años de matrimonio. En su podcast Ana Patricia sin filtro, la exreina de belleza aseguró que "el tema de la infidelidad es algo muy personal", cuando un seguidor le preguntó si perdonaría a su marido. "Yo, Ana Patricia Gámez, porque es mi persona, yo siento que no la perdonaría", indicó. "Siento que no porque cuando uno ya tiene hijos, se podría ver la situación diferente, no lo estoy justificando para nada, ni critico mucho menos a las personas que han perdonado infidelidad por sus hijos o por cualquier razón, ahora sí que es un tema de cada quien", añadió. La exconductora de Enamorándonos reconoció que conoce "mujeres que dicen 'yo jamás, yo nunca perdonaría si mi esposo es infiel', y sí los perdonan… por eso nunca hay que decir nunca, es cierto, siento yo que nunca lo perdonaría porque imagínense nomás estar con una persona en la que ya no confías". A modo de broma, Gámez le dejó saber a su esposo que no le iría nada bien si se atreviera a ponerle los cuernos. "Mira Luis Carlos, si estás escuchando esto maldito, que no me pongas los cuernos… lo toma a broma, sé que no sería capaz, más le vale…", dijo. Durante el programa, la conductora compartió un incómodo suceso luego de ganar Nuestra Belleza Latina. "Yo no sufrí ningún tipo de acoso en el trabajo, pero sí tuve una experiencia y se las voy a contar. No voy a decir ni en el país en que estaba ni qué estaba haciendo porque van a atar cabos, pero ojo, yo estaba en un evento muy importante y yo era invitada, tenía meses de haber ganado la corona de Nuestra Belleza Latina y en este lugar había muchas personas de alto rango, importantes, empresarios…", explicó. "Termina el evento en el que yo estoy y voy a mi cuarto, antes de que sucediera esto, yo convivo con las personas que están ahí porque era parte…", cuenta. "Había un señor… yo lo tengo que llamar así porque yo tenía 22 años, esta persona me doblaba la edad o hasta más, y me empezó a hablar, de que si era concesionario de carros, automóviles, que si tenía helicópteros y presumiendo y yo así de… a mí esas cosas nunca me han apantallado, error, a lo mejor él pensó que me iba a enganchar con eso, equis. Pasó eso y terminó el evento y me voy a mi cuarto y está este ramo de flores. Un ramo de flores gigantesco de esos que ponen en los lobbies de los hoteles, una caja de chocolates y una tarjeta 'Hola Ana Patricia, más o menos así decía, un placer conocerte, me encantaría invitarte a un paseo en helicóptero a que conozcas la ciudad, si gustas puedes decir en el lobby para recogerte en 30 minutos…". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A Gámez ni le pasó por la cabeza aceptar la proposición. "Yo así como que 'What?', no, qué miedo, qué horror, imagínense, es una persona que en mi vida había visto, que no conocía y que las intenciones eran no muy buenas, entonces qué hice, me encerré, le puse llave, me comí los chocolates y dejé ahí las flores".

