Exclusiva: Ana Patricia Gámez habla de su decisión de salir de la televisión La exreina de Nuestra Belleza Latina habló en exclusiva con People en Español sobre su decisión de hacer una pausa en su carrera televisiva para dedicarse a sus hijos. La presentadora dejará el reality show Enamorándonos. ¡Los detalles aquí! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ana Patricia Gámez sorprendió a muchos con la noticia de que hará una pausa laboral y ya no estará en la pantalla de Univision ni co-presentando el reality show Enamorándonos. "Siempre estoy llena de planes, de sueños, deseos, proyectos. Realmente en cada cosa que yo me propongo me ha ido muy bien. Y para este año tengo un proyecto muy imporante que es mi familia, mis hijos, mi esposo y este proyecto lo comienzo a partir de junio, a dedicarle todo mi día. Me estoy retirando de la televisión diaria por decisión propia porque quiero compartir la niñez de mis hijos", reveló a People en Español. La exreina de Nuestra Belleza Latina, de 33 años, admite: "no fue tan fácil tomar esta decisión, lo hablé muchísimo con mi esposo, con mis jefes, con mi compañero de trabajo. No fue fácil, pero estoy segura que va a ser lo mejor porque me nace del corazón y sé que el tiempo que voy a pasar con mis hijos va a ser espectacular". Poderosas 2021 - ONE-TIME USE Ana Patricia Gámez | Credit: Univision/UniMas La empresaria mexicana y conductora del podcast Ana Patricia sin filtro seguirá con sus otros proyectos profesionales. "Sigo con mis negocios, mi podcast, no dejo de trabajar, simplemente voy a ser una ama de casa que trabaja desde casa", añade. La pandemia cambió su perspectiva. "La cuarentena me enseñó muchísimas cosas [como] lo fuerte que soy por la pérdida de mi papá", cuenta sobre su padre, quien falleció en el 2020. "Eso fue muy doloroso". El 2020 trajo lecciones en su vida profesional también. "Me enseñó también que uno en momentos difíciles laborales, uno se puede reinventar, uno puede hacer más cosas, porque a veces no salimos de nuestra zona de confort, creemos que no hay más allá de lo que hacemos y este mundo", afirma. "Hay para todos, hay un pedazo de pastel para todos. En ese sentido, me he reinventado y he descubierto a una Ana Patricia que le encanta los negocios, vender, hacer cosas que no es simplemente estar en la televisión y es por eso también que viene esta decisión". Ana Patricia quiere explorar otras facetas fuera de la pantalla chica. "Mucho antes de yo querer trabajar en televisión, quería ser emprendedora, iba a estudiar administración de empresas, lo traigo desde chiquita", confiesa la creadora de la tienda online Beaushion Boutique. "Soy parte de una compañía, una red de mercadeo donde tengo un gran equipo de mujeres que también trabajan desde casa", dice Gámez. "Siempre estoy inventando algo, viendo que más hago porque sí quiero estar tiempo con mis hijos, pero también les quiero dar una vida de calidad, que tengan un futuro prometedor".

Share options

Close Login

View image Exclusiva: Ana Patricia Gámez habla de su decisión de salir de la televisión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.