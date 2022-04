Comentarios de Ana Patricia en Despierta América generan fuerte polémica: "Es una burla total" Las palabras de la conductora en una de las secciones del programa dieron lugar a la reacción de algunos televidentes quienes no lo vieron con buenos ojos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Atraviesa uno de sus mejores momentos, tanto en lo personal como en lo profesional. Después de unos meses de descanso y entregada a su familia, Ana Patricia Gámez ha regresado a televisión y a los dos programas que han sido su casa: Despierta América y Enamorándonos USA. El poder compaginar su papel de mami con el de comunicadora ahora es más fácil, así que la vuelta ha sido toda una alegría. Sin embargo, desde su llegada, la conductora ha sido centro de críticas y situaciones incómodas. La primera tuvo que ver con la partida de Karina Banda del show del amor al que Ana Patricia regresó. Un movimiento que algunos de los seguidores del programa no han entendido para nada. Y algo parecido ha pasado durante su participación en el matinal de Univision. Esta semana volvía a sentarse junto a Raúl González para responder a las dudas que la audiencia les escribe a modo de carta con el fin de que les den consejos y puntos de vista. En esta ocasión el tema era el amor y qué hacer cuando este sentimiento se acaba. Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gámez | Credit: IG/Ana Patricia Gámez Cariñosa y muy cuidadosa con los temas que se abordan, la feliz mamá de dos ofreció su punto de vista ante la duda de una espectadora que aseguraba sentir que se le acabó el amor hacia su esposo. ¿Qué hacer? Ana Patricia respondió con todo el cariño. "Al final del día estar con una pareja por los hijos les hace daño a los hijos", empezó su argumento. "Yo hablaría con mi esposo, terapia de pareja... a lo mejor es una crisis, háblalo con tu esposo", prosiguió siempre con la ayuda de su compañero Raúl, quien también dio su punto de vista. Las respuestas de la presentadora no parecieron convencer mucho y así se lo dejaron saber algunos de los usuarios que vieron la pieza en Youtube. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es una burla total", "No sabe qué decir", "La doctora corazón", "Hay que ser bien ignorante para poner a Ana Patricia a dar consejos de psicología", "Qué flojera", escribieron algunos al ver la sección y los consejos dados. Se trata de Querida Ana, el espacio que Despierta América ha creado para que pueda conectar con su público y darle su personal punto de vista como madre, esposa y mujer. En ningún momento pretende ser experta de nada, tan solo es una acercamiento cariñoso con la gente. A pesar de ponerle el corazón, Ana Patricia no ha convencido a parte de los televidentes que así se lo han hecho saber de inmediato. De igual manera, ella sigue dándolo todo y se muestra de lo más entregada para quienes sí quieran escucharla.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Comentarios de Ana Patricia en Despierta América generan fuerte polémica: "Es una burla total"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.