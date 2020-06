Ana Patricia Gámez, desolada tras la muerte de su papá El padre de la conductora falleció tras una larga lucha contra el cáncer... El video de despedida que compartió su hija te sacará las lágrimas por su ternura. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La conductora Ana Patricia Gámez está de luto. Hoy domingo anunció la triste noticia de que su querido papá había fallecido tras una larga lucha contra el cáncer. Este fue el conmovedor video que dejó en las redes para despedir públicamente a su padre. Agarra el pañuelo, porque te sacará las lágrimas. Estas fueron las tiernas palabras con que su hija le rindió homenaje: “UN ABRAZO ETERNO HASTA EL CIELO MI VIEJO. Mi amado Padre: tu partida me deja un gran vacío en mi corazón que intentaré llenar al recordar todas las hermosas experiencias que tuve a tu lado, gracias por la niñez que me regalaste y porque compartí contigo momentos maravillosos también de grande”, escribió bajo las imágenes del recuerdo que se suceden en el clip. “Eres mi gran guerrero que por 5 años lucho contra el cáncer y como un fuerte roble no te querías dejar vencer, pero Dios así lo decidió y se que hoy estás a su lado. Moriste en paz y ya no sufres más”, añadió con mucho sentimiento. Image zoom IG/Despierta América Y finalizó recordando su etapa como abuelo: “Te amaré y te extrañaré por siempre. Gracias por enseñarme desde chiquita a creer en mí misma. Eso mismo le enseñaré yo a mis hijos y siempre tendrán el recuerdo de su gran abuelo que los consentía y jugaba tanto con ellos cada que estabas de visita en Miami. Desde el cielo cuídanos siempre Papá, TE AMO DON JUAN ❤”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los pésames en sus redes no dejaron de sucederse. Colegas como Maity Interiano, Francisca Lachapel, Lourdes Stephen, Karina Banda, Jessica Rodríguez y Alejandro Segura fueron solo algunos de ellos. Image zoom PHOTO: ANA PATRICIA GÁMEZ/INSTAGRAM Alejandra Espinoza le dedicó unas tiernas palabras: “Lo siento mucho, Ana. Dios te de mucha fuerza para aguantar este dolor. Estoy segura que ahora desde el cielo te guiará con el mismo amor” y añadió al final unas manitas en oración.

