¡Crece la familia de Ana Patricia! La presentadora y su esposo hacen importante anuncio Tras su regreso a Enamorándonos, Ana Patricia hizo otro importante anuncio. ¡Crece la familia de la presentadora! Mira lo que reveló junto a su esposo Luis Carlos Martínez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Gámez compartió una feliz noticia junto a su esposo Luis Carlos Martínez. La pareja posó en Instagram junto al nuevo integrante de su familia. Los padres de Giulietta y Gael no están esperando otro bebé, pero sí trajeron a su hogar una nueva mascota. "Creció la familia", escribió Gámez junto a una foto con su esposo y su nuevo perrito goldendoodle. "Bienvenido Maximus, tienes una nuevo hogar donde te vamos amar y cuidar. Sé que Honey está muy feliz desde el cielo perruno", añadió la presentadora de Enamorándonos sobre su querida perrita chihuahua fallecida. "Nuevamente esta familia está completa". La exreina de Nuestra Belleza Latina compartió otra foto en Instagram Stories de su cachorrito y su cara de felicidad lo dice todo. Ana Patricia Credit: Instagram Stories/ Ana Patricia Gámez Sin duda los hijos de la también empresaria estarán muy ilusionados de conocer a Maximus. Honey Berry, la chihuahua que acompañó a Ana Patricia durante 13 años, falleció en el 2021 dejando un gran vacío en su corazón. En el 2009 Ana Patricia adoptó a la perrita tras encontrarla en la calle y varias veces la acompañó al set de Despierta América cuando Ana Patricia copresentaba el programa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Famosas como Jennifer López, Shakira y Salma Hayek conocieron a la perrita en el programa y quedaron flechadas por Honey. ¡Seguramente Maximus pronto tendrá su propia fanaticada!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Crece la familia de Ana Patricia! La presentadora y su esposo hacen importante anuncio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.