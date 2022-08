¡Exclusiva! Los consejos de Ana Patricia a las puertas de la nueva temporada de Enamorándonos Ana Patricia Gámez es casi una experta en el amor, no solo por su relación de 8 años con su esposo sino por su experiencia en Enamorándonos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gámez | Credit: John Parra/Getty Images Con ya 8 años de relación con su esposo Luis Carlos Martínez y de su experiencia como presentadora de Enamorándonos, Ana Patricia Gámez es casi una experta en el amor. No solo es testigo de su historia personal, sino que ha acompañado a más de una persona a encontrar su media naranja o a superar los desamores. Ahora que se encuentra de gira por varias ciudades de Estados Unidos haciendo audiciones presenciales para aquellos que quieran ser flechados por Cupido en esta nueva temporada de Enamorándonos, que se comenzará a transmitir por UNIMÁS a partir del 22 de agosto, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 tiene muchos consejos para quienes quieran lanzarse a esta aventura. Sobre el reality show al que volvió luego de estar nueve meses fuera, su vida personal y los proyectos fuera de la televisión que ocupan su día a día, hablamos con Ana Patricia en exclusiva. Ana Patricia Credit: Instagram/Ana Patricia ¿Cuéntanos un poco cómo ha sido tu regreso a Enamorándonos? ¿Te has sentido acogida por tu público? Enamorándonos es una familia muy bonita que cada vez crece más. Creo que estar en Enamorándonos es como para mí ir a México. Es sentirse en casa. Es ver a las personas que uno quiere, con las cuales uno está casi de forma diaria. En este break de verano de dos meses que tiene el programa todos regresamos con esa energía y esas ganas reforzadas de ir a cumplir con nuestra misión, que es que las personas encuentren al amor de su vida. Ahora que te encuentras en medio de las audiciones para el nuevo programa, ¿qué están buscando? ¿Qué deben hacer quienes quieran participar? Siempre estamos en la búsqueda de personas que quieran aventurarse a encontrar el amor en nuestro programa. Queremos caras fresca. Nosotros les decimos que si están solteros que apliquen. Deben llenar un formulario, ver si pueden viajar a Miami. En línea pueden aplicar cualquier día del año. Ana Patricia Credit: Instagram/Ana Patricia Queremos que surjan más compromisos, matrimonios, bebés. Ya hemos tenido un par de parejas que han dado la sorpresa de que van a ser papás, y es lo lindo de este programa. El requisito es ser mayor de edad, de ahí en adelante nada importa. También que puedas viajar para Miami, los gastos son pagados, el viaje, la estadía, la comida. Además, que tengas la disposición de encontrar el amor y que se te quite el miedo, la pena, cualquier impedimento que te detenga a encontrar el amor. Y tú que estás rodeada de personas buscando enamorarse, ¿crees en el amor? Claro, imagínate, cumplí recientemente ocho años de matrimonio y es muy bonito siempre encontrar una persona con quien compartir todo tipo de sentimientos, de momentos. Como el amor, también existe el desamor, y lo vemos en el programa. Cuando piensas que a lo mejor era la persona ideal y de pronto no lo es. Enamorándonos nos hace parte de esas historias de amor, tanto a los que estamos presentes en el estudio, como también a las personas que lo ven a través de la pantalla. ¿Tienes algún consejo basado en tu experiencia de ocho años en pareja para aquellos que aspiran a tener una relación duradera? La comunicación, que si sientes que algo está fallando o que de pronto las cosas no son iguales, que los comuniques. Sobre todo las mujeres, que somos muy complicadas, creemos que la pareja siente lo mismo que uno. Los hombres son diferentes a las mujeres y reaccionan de manera distinta. La comunicación es muy importante. Nunca dejarse nada adentro, pero siempre con respeto y sin enojarse. Porque el que se enoja, pierde. Háblanos de tus proyectos fuera de la televisión, de tu faceta de empresaria, ¿en que te encuentras trabajando? ¿Cómo le va a tu línea de fajas? Divino, me va superbien, cada vez aprendo más, he crecido mucho en esta faceta, ya va para cinco años con mi tienda online y con productos que voy incorporando. Es muy lindo porque es algo que desde chiquita me ha gustado. Cuando a la gente le gusta, me alienta a seguir creciendo. Ana patricia, look del dia Credit: Instagram/Ana Patricia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Patricia, ahora que ha pasado el tiempo, ¿qué crees que ha sido lo mejor de haber concursado en Nuestra Belleza Latina? ¿Cómo habría sido tu vida de no haber participado? Yo también me lo pregunto, porque justo hoy estoy en el lugar donde audicioné por primera vez en Los Ángeles. Y creo que si no hubiese sucedido tal cual fue, de alguna otra manera hubiese buscado la forma de hacer lo que hoy en día hago. Definitivamente Nuestra Belleza Latina fue la plataforma que me dio la oportunidad, pero no solamente el programa sino también el público que me ha apoyado desde el 2010 y que hasta la fecha sigue presente. Me siento orgullosa de haberme atrevido a audicionar a Nuestra Belleza Latina, así que les digo a las personas que se atrevan, que no tengan miedo, así como a encontrar el amor en Enamorándonos.

