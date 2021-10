¡Ana Patricia Gámez comparte la llegada de un nuevo miembro a su familia! Después de anunciar la triste pérdida de su abuela, la conductora ha dado la mejor de las noticias a los suyos. "Sé que será difícil llenar un vacío tan grande". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Ana Patricia Gámez compartía la triste noticia de la partida de su abuelita, de 91 años. Una despedida que dejó un gran vacío en su familia muy difícil de llenar. Sin embargo, la conductora, siempre pendiente de los suyos y decidida a llevar alegría a sus corazones, espera poder arrancarles una gran sonrisa con su inesperado anuncio. ¡La feliz mamá de dos ha confirmado que llega un nuevo miembro a su familia! Una noticia con la que espera que, especialmente su mamá y su abuelito, consigan calmar el dolor de la marcha de la matriarca. Ana Patricia Ana Patricia "Sé que será difícil llenar un vacío tan grande en la vida de mi mamá y mi abuelo, pero estoy segura que ella será parte importante en este proceso", escribió junto a esta preciosidad de foto de la nueva integrante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata de una preciosa cachorrita llena de vida y vitalidad con la que Ana Patricia espera contagiar a los suyos. Los animales siempre transmiten la mejor de las energías y ese es el propósito principal de la conductora. Ana Patricia Abuela de Ana Patricia | Credit: Instagram Ana Patricia Como bien explicaba hace unos días en sus redes "el verdadero amor sí existe y es eterno", dijo refiriéndose a la longeva relación de sus abuelos, que han estado juntos y felices por más de 70 años. Mientras les toca estar separados físicamente, esta chiquitina seguro que le llena de mucho cariño y momentos bonitos. ¡Precioso detalle, Ana Patricia"

