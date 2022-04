Los amores de Ana Patricia fuera del set de Enamorándonos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana Patricia Gamez Credit: Instagram/ Ana Patricia Gamez Su regreso al programa Enamorándonos tras tomarse una pausa de la televisión para dedicarse a sus hijos ha causado gran revuelo. Ana Patricia Gámez se ha defendido de quienes la acusan de haberle quitado el trabajo a Karina Banda en el show. "Aquí nadie quitó el trabajo a nadie", dijo en su podcast Ana Patricia sin filtro. "Ella sigue con un contrato, ella sigue con un proyecto que va a ser una gran oportunidad... Ella ahora tiene esta posibilidad de crear la Isla de Enamorándonos, de viajar, de tener esta experiencia maravillosa y créanme que ella está feliz por este proyecto. Todos los involucrados en esta transición estamos contentos por los cambios, por las oportunidades sobre todo". Conoce más la vida familiar de la exreina de Nuestra Belleza Latina y presentadora mexicana fuera del set. Empezar galería Reina de corazones Su esposo Luis Carlos Martínez es el dueño de su corazón. Gámez lo conoció por una amiga y colega, Karla Martínez, quien es la hermana de su esposo. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Deseo cumplido Así celebraron la llegada del 2022. "Por un nuevo año lleno de puro amor, tranquilidad, felicidad y sobre todo salud", deseó la presentadora de 34 años. 2 de 10 Ver Todo Su reina Su madre es otro de sus grandes amores. "Acompáñenme a felicitar a mi reina preciosa que está de cumpleaños. Que Dios me permita tenerte por muchos años y que me siga bendiciendo con tu sonrisa ¡Te amo mamá!", escribió junto a esta foto en Instagram. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Sus hijos Gael y Giulietta son su motor. Ana Patricia disfrutó de un merecido descanso alejada de las cámaras. "Me estoy retirando de la televisión diaria por decisión propia porque quiero compartir la niñez de mis hijos", reveló a People en Español en abril del 2021. Sin embargo sus fanáticos están felices de verla nuevamente en la pantalla chica tras su regreso a Enamorándonos. 4 de 10 Ver Todo Amor de su vida "Amor de mi vida. Feliz día de San Valentín", escribió junto a esta foto de su esposo. "Luis no se dio cuenta cuando le tomé esta foto, y hoy que se festeja el amor ¿Qué mejor que compartir una foto de quien estoy tan enamorada?". 5 de 10 Ver Todo Para siempre "Solo hay dos momentos que quiero estar con él …

¡Ahora y siempre!", expresó junto a esta romántica foto con su esposo. Balance mágico "No se me han crecido, pero ellos si me han visto crecer como mamá. Feliz de que me acompañaron hoy en @EnamorandosUsa y de que sí, los pude acostar a dormir, solo puedo decir gracias", expresó junto a esta foto de sus hijos. Nadie como ella Con su madre, su fanática número uno. "Que Dios me permita seguir tomando tu mano por muchos años. "¡Te amo mamá!", escribió Gámez. Inolvidable "No hubo tiempo de soplar más velitas pero el alma nunca muere. Feliz cumpleaños desde la tierra hasta el cielo papá ¡Te amo!", escribió junto a esta foto de su padre, quien falleció en el 2020 víctima del cáncer. Su roca Si bien ha confesado que es tímido y no le gustan las cámaras, el esposo de Ana Patricia Gámez ha sido su gran apoyo para encontrar un equilibrio entre su vida profesional y familiar.

