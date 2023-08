Ana Patricia y su familia disfrutan de unas vacaciones diferentes en plena naturaleza Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana Patricia Credit: Mezcalent; Instagram Ana Patricia La conductora mexicana y su familia se hospedaron en una tienda de lona ubicada en un terreno boscoso cerca de la entrada al Parque Nacional Great Smoky Mountains, en la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte, donde estuvieron durante varios días en contacto con la naturaleza disfrutando de la experiencia. Empezar galería Su primera vez Ana Patricia Credit: Instagram Ana Patricia Ana Patricia, su esposo Luis Carlos Martínez y sus dos hijos, Giulietta y Gael, dejaron atrás recientemente por unos días la ciudad para vivir una experiencia única en plena naturaleza. "Nuestra primera vez haciendo glamping", reconoció la conductora mexicana a través de su perfil de Instagram. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio En plena naturaleza Ana Patricia Credit: Instagram Ana Patricia "Nos hospedamos en Under Canvas, específicamente en Great Smoky Montains, TN, queda muy cerca de Gatlinburg y Pigeon Forge", contó la carismática presentadora del programa Enamorándonos (UniMas) desde su perfil de Instagram. 2 de 7 Ver Todo Diversión asegurada Ana Patricia Credit: Instagram Ana Patricia "La experiencia para los niños es maravillosa", aseguró Ana Patricia, "porque hay muchísimas actividades además de contacto con la naturaleza y animales en su hábitat". 3 de 7 Ver Todo Anuncio Desconexión total Ana Patricia Credit: Instagram Ana Patricia La conductora y su familia estuvieron todos los días "sin acceso a internet", lo que hizo que disfrutaran aún más de la experiencia. 4 de 7 Ver Todo Bella pareja Ana Patricia Credit: Instagram Ana Patricia Así de enamorados posaron Ana Patricia y su esposo desde este bello lugar donde se respira paz y tranquilidad. El marco idóneo para seguir construyendo de la mano memorias juntos. 5 de 7 Ver Todo Entre osos Ana Patricia Credit: Instagram Ana Patricia Su hijo menor, Gael, fue sin duda uno de los que más disfrutó de la experiencia. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Inolvidable experiencia Ana Patricia Credit: Instagram Ana Patricia Rodeados de naturaleza, Ana Patricia, su esposo y sus hijos vivieron "hermosas experiencias" en familia. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

